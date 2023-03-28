«Локомотив» обсудил продление контрактов Миранчука и Баринова: «Ценим вклад игроков и надеемся продолжить сотрудничество»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

«Локомотив» рассчитывает продлить контракты с Дмитрием Бариновым и Антоном Миранчуком.

Об этом сообщил спортивный директор команды Дмитрий Ульянов.

«Рабочая встреча с Вадимом Шпиневым действительно состоялась. Обсудили в том числе продление контрактов лидеров «Локомотива» – Антона Миранчука и Дмитрия Баринова.

Ценим вклад этих игроков в успехи команды и надеемся продолжить сотрудничество», – сказал Ульянов.

Миранчук забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

Баринов провел 18 игр в чемпионате, отметившись одним голом и одной передачей.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Быстров_Иуда
мусорные игрочишки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Вклад?? Вклад ценят??
Какой емана вклад?
А Лоськов сотоварищи тогда что вложили?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Иванов
Дзюбу продлите, какой баринов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Оба с каждым годом все хуже и хуже впрочем,как и весь Локомотив
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Это хорошо. Плохо, что это обсуждали с каким-то левым чуваком, а не с самими игроками.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий