«Локомотив» обсудил продление контрактов Миранчука и Баринова: «Ценим вклад игроков и надеемся продолжить сотрудничество»
«Локомотив» рассчитывает продлить контракты с Дмитрием Бариновым и Антоном Миранчуком.
Об этом сообщил спортивный директор команды Дмитрий Ульянов.
«Рабочая встреча с Вадимом Шпиневым действительно состоялась. Обсудили в том числе продление контрактов лидеров «Локомотива» – Антона Миранчука и Дмитрия Баринова.
Ценим вклад этих игроков в успехи команды и надеемся продолжить сотрудничество», – сказал Ульянов.
Миранчук забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
Баринов провел 18 игр в чемпионате, отметившись одним голом и одной передачей.
Какой емана вклад?
А Лоськов сотоварищи тогда что вложили?