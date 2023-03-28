«Локомотив» обсудил продление контрактов Миранчука и Баринова: «Ценим вклад игроков и надеемся продолжить сотрудничество»

« » рассчитывает продлить контракты с Дмитрием Бариновым и .

Об этом сообщил спортивный директор команды .

«Рабочая встреча с действительно состоялась. Обсудили в том числе продление контрактов лидеров «Локомотива» – Антона Миранчука и .

Ценим вклад этих игроков в успехи команды и надеемся продолжить сотрудничество», – сказал Ульянов.

Миранчук забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах текущего сезона Мир РПЛ.

Баринов провел 18 игр в чемпионате, отметившись одним голом и одной передачей.