«Аль-Хилаль» давал 130 млн евро за Осимхена. «Наполи» отказал и готов продать его лишь за 200 млн

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Виктор Осимхен деньги Футбол

«Аль-Хилаль» предлагал 130 млн евро за Виктора Осимхена.

По данным Il Mattino, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентинс ответил отказом и даже не стал обсуждать сделку.

Неаполитанский клуб готов расстаться с Осимхеном только за 200 млн евро или чуть меньшую сумму.

Кроме того, отмечается, что «Наполи» предлагает форварду отступные в 160 млн по новому контракту.

Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь

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23 комментария

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Donald J. Trump
О нет, жадный Лаурентис снова губит карьеру игроку, а мог бы отпустить в Аравию играть.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Я понимаю что из-за арабов цены поднялись, но 200 лямов Наполи конечно перегнул😳
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WhatZ
Ну раз даже арабы 200 за него не дают, то значит продать его за такую сумму просто невозможно)
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Висита Эльмурзаев
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Я понимаю что из-за арабов цены поднялись, но 200 лямов Наполи конечно перегнул😳
из-за арабов за Коутиньо, Дембеле, Нуньеса, Антони и т.д отдавали свыше 100млн?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Donald J. Trump
О нет, жадный Лаурентис снова губит карьеру игроку, а мог бы отпустить в Аравию играть.
в Аравии буквально через год будет больше топ футболистов, чем в серии а
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ya_za_ac_milan
Сейчас это ТОП3 лучший центрфорвард Мира: Холланд, Кейн и Осимхен. Думаю лямов 150 он точно стоит. Усилит по сути любой клуб Мира, кроме Мансити, конечно же. Не токсичный, не конфликтный, мало травмируется и тд. Да он лучше Мбаппе даже Реал Мадриду зайдёт, что уж говорить о Аль-Что то там.
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Футбол, хоккей итд
....или чуть меньшую сумму - это 199 млн 999 тыс 99 е/ц?
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Dazdingo
интересно, как они будут жить без ночных клубов, без голых девушек и спиртные напиток?!!! разве как исламская страна в СА все эти не запрещены?
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Ливерпуль 7
Молодец Де Лаурентис, не продаёт своих звёзд, только за очень большие деньги 👍
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Артем Хан
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Я понимаю что из-за арабов цены поднялись, но 200 лямов Наполи конечно перегнул😳
Ну тут как , проси больше- дадут меньше, вот так как то и можно понять реальную стоимость ! Поэтому и перегнул, думаю что и правильно сделал
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jzx8
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Я понимаю что из-за арабов цены поднялись, но 200 лямов Наполи конечно перегнул😳
Ну уж с Арабов то нужно выживать по полной программе, я вообще не понимаю почему им так дешево отдают игроков, я думаю они за ценой не постоят
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damondiamond
второй Милинкович-Савич
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WatrikVLZ
Я считаю с Арабов так и нужно требовать, хотите топового игрока, отвалите денег!
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afganskymak
Я вот думаю может CV подать и попросить 1 миллион за 3 года, может и меня подпишут)))
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manchester1000
В своё время за Белотти, Филиппе Андерсона просили не меньше 100 млн)
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Overkiller
Арабы сейчас в положении Барсы после ухода Неймара в ПСЖ. Все знают что у них бабла миллиарды. Ценник для них автоматом х1,5.
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Владислав Романов
Наполи ничему жизнь не учит, в своё время требовали за Кулибали 80 млн, теперь он и "даром" никому не нужен
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ trick00
200 лямов за 1 хороший сезон?)
он отлично играл ещё в Лиле, из-за этого Наполи вложил 80 млн за него
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flappyxg
Ответ Donald J. Trump
О нет, жадный Лаурентис снова губит карьеру игроку, а мог бы отпустить в Аравию играть.
хаха
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Жорег Борщофф
Ответ Donald J. Trump
О нет, жадный Лаурентис снова губит карьеру игроку, а мог бы отпустить в Аравию играть.
Ну а где он столько заработает?
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