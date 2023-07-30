«Аль-Хилаль» давал 130 млн евро за Осимхена. «Наполи» отказал и готов продать его лишь за 200 млн

«Аль-Хилаль» предлагал 130 млн евро за Виктора Осимхена.

По данным Il Mattino, президент « » Аурелио Де Лаурентинс ответил отказом и даже не стал обсуждать сделку.

Неаполитанский клуб готов расстаться с только за 200 млн евро или чуть меньшую сумму.

Кроме того, отмечается, что «Наполи» предлагает форварду отступные в 160 млн по новому контракту.

Осимхен стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Серии А, забив 26 голов в 32 матчах. Подробную статистику 24-летнего нигерийца можно найти здесь.