«Арсенал» продал вратаря Тернера «Ноттингему» за 10 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Ноттингем Форест Мэтт Тернер Футбол

Мэтт Тернер перешел из «Арсенала» в «Ноттингем Форест».

Американский вратарь подписал четырехлетний контракт с «лесниками». Сообщалось, что «Арсенал» получит 10 миллионов фунтов за продажу игрока.

Тернер присоединился к «канонирам» прошлым летом. Он ни разу не сыграл за «Арсенал» в рамках АПЛ, но проводил матчи за клуб в Лиге Европы.

Изображение: https://twitter.com/nffc

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13 комментариев

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Андрей
Год назад покупали в США вдвое дешевле, хороший бизнес. И для самого Тернера это отличный шанс стать первым выбором в новой команде и подготовиться к домашнему чемпионату мира. Выгодная сделка для всех, и радует, что уходит без конфликтов, как те же Лено и Мартинес
+15
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Андрей
Ответ Иван Дорн
Еще бы миссис плаксу сбагрить
Так ты вроде и не играешь за Арсенал, бро
+5
0
+5
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Сергей MiKi3iP
И в первой же игре уже в эту субботу он в основе против Арсенала)
+2
0
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Дмитрий Колышкин
Значит Райа точно переходит, грозит конкуренция Аарону
+1
0
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Иван Дорн
Еще бы миссис плаксу сбагрить
+3
-2
+1
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Arman FCSM
Это внук "Прихлопа" Билла?
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0
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Андрей
Ответ Иван Дорн
невообразимо непродуманное высказывание, которое определяет в качественно низком понимание ситуации, которая сложилась вокруг клуба, на данный период
Нейросеть заговорила
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0
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Андрей
Ответ Иван Дорн
то есть миссис для тебя бро?)) Самый бестолковый в жизни каминг аут
Все люди - братья, это ты просто обиженный какой-то))
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Андрей
Ответ Иван Дорн
да ладно, мы уже поняли, что это неудачная попытка, попробуешь в следующий раз
Я бы с таким рейтингом, как у тебя, про неудачные комментарии ничего не говорил, старик))
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