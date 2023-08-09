«Арсенал» продал вратаря Тернера «Ноттингему» за 10 млн фунтов

Мэтт Тернер перешел из «Арсенала» в «Ноттингем Форест».

Американский вратарь подписал четырехлетний контракт с «лесниками». Сообщалось, что «Арсенал» получит 10 миллионов фунтов за продажу игрока.

присоединился к «канонирам» прошлым летом. Он ни разу не сыграл за « » в рамках , но проводил матчи за клуб в Лиге Европы.

Изображение: https://twitter.com/nffc

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