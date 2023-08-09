«Арсенал» продал вратаря Тернера «Ноттингему» за 10 млн фунтов
Мэтт Тернер перешел из «Арсенала» в «Ноттингем Форест».
Американский вратарь подписал четырехлетний контракт с «лесниками». Сообщалось, что «Арсенал» получит 10 миллионов фунтов за продажу игрока.
Тернер присоединился к «канонирам» прошлым летом. Он ни разу не сыграл за «Арсенал» в рамках АПЛ, но проводил матчи за клуб в Лиге Европы.
Изображение: https://twitter.com/nffc
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