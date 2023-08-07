Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион». Воспитанник «Арсенала» стал первым англичанином в клубе

Воспитанник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион».

Соглашение Мэйтленд-Найлза с «Лионом» рассчитано на 4 года – до лета 2027-го. 25-летний полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Арсеналом».

Отметим, что Мэйтленд-Найлз станет первым английским игроком, который сыграет за « » в официальном матче.

В сезоне-2022/23 полузащитник выступал на правах аренды за «Саутгемптон», где провел 22 матча в . Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: ol.fr

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