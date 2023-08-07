Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион». Воспитанник «Арсенала» стал первым англичанином в клубе

Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал трансферы Энсли Мэйтленд-Найлз Футбол

Воспитанник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион».

Соглашение Мэйтленд-Найлза с «Лионом» рассчитано на 4 года – до лета 2027-го. 25-летний полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Арсеналом».

Отметим, что Мэйтленд-Найлз станет первым английским игроком, который сыграет за «Лион» в официальном матче.

В сезоне-2022/23 полузащитник выступал на правах аренды за «Саутгемптон», где провел 22 матча в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: ol.fr

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9 комментариев

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посмотрите на его жену из Казахстана
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Помню его сезон 18/19, тогда казалось что он что-то из себя представляет. Будут теперь с Ляказеттом тащить снова
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Что с Лионом стало? Как от праймовых Депая, Мариано, Бертрана Траоре, Тузара, Фекира и Ауара они пришли вот к этому?
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Презентация прошла в коридоре стадиона видимо 🤦‍♂️
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Ответ Amalfitano
У англичан уже не первое сильное поколение, так что и этот парень себя найдёт в Лионе. Уверен в этом.
А как Мэтланд-Найлз относится к сильному поколению?
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Ответ Дядя ТУРА
посмотрите на его жену из Казахстана
Мощь!
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Ответ Дядя ТУРА
посмотрите на его жену из Казахстана
Типичная колхозная англичанка)
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