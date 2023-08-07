Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион». Воспитанник «Арсенала» стал первым англичанином в клубе
Воспитанник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз перешел в «Лион».
Соглашение Мэйтленд-Найлза с «Лионом» рассчитано на 4 года – до лета 2027-го. 25-летний полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Арсеналом».
Отметим, что Мэйтленд-Найлз станет первым английским игроком, который сыграет за «Лион» в официальном матче.
В сезоне-2022/23 полузащитник выступал на правах аренды за «Саутгемптон», где провел 22 матча в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: ol.fr
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