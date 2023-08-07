Оуэн спрогнозировал чемпионство «Сити» в АПЛ-23/24. «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ» – в топ-4, «Тоттенхэм» – 9-й
Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии в новом сезоне.
Экс-игрок «Ливерпуля» и «МЮ» предположил, как расположатся в турнирной таблице команды по итогам сезона. На 1-ю строчку Оуэн поставил «Манчестер Сити». Также в зону Лиги чемпионов, по мнению Оуэна, попадут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Итоговая турнирная таблица АПЛ по версии Майкла Оуэна
1. «Манчестер Сити»;
2. «Арсенал»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Манчестер Юнайтед»;
5. «Челси»;
6. «Астон Вилла»;
7. «Ньюкасл»;
8. «Брайтон»;
9. «Тоттенхэм»;
10. «Брентфорд»;
11. «Вест Хэм»;
12. «Эвертон»;
13. «Ноттингем Форест»;
14. «Фулхэм»;
15. «Кристал Пэлас»;
16. «Бернли»;
17. «Борнмут»;
18. «Вулверхэмптон»;
19. «Шеффилд Юнайтед»;
20. «Лутон».
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