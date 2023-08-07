Оуэн спрогнозировал чемпионство «Сити» в АПЛ-23/24. «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ» – в топ-4, «Тоттенхэм» – 9-й

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Майкл Оуэн считает, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии в новом сезоне.

Экс-игрок «Ливерпуля» и «МЮ» предположил, как расположатся в турнирной таблице команды по итогам сезона. На 1-ю строчку Оуэн поставил «Манчестер Сити». Также в зону Лиги чемпионов, по мнению Оуэна, попадут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Итоговая турнирная таблица АПЛ по версии Майкла Оуэна

1. «Манчестер Сити»;

2. «Арсенал»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Манчестер Юнайтед»;

5. «Челси»;

6. «Астон Вилла»;

7. «Ньюкасл»;

8. «Брайтон»;

9. «Тоттенхэм»;

10. «Брентфорд»;

11. «Вест Хэм»;

12. «Эвертон»;

13. «Ноттингем Форест»;

14. «Фулхэм»;

15. «Кристал Пэлас»;

16. «Бернли»;

17. «Борнмут»;

18. «Вулверхэмптон»;

19. «Шеффилд Юнайтед»;

20. «Лутон».

 

4 комментария

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Ноттингем вылетит
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