«Ноттингем Форест» договорился с «Арсеналом» о переходе вратаря Тернера за 10 млн фунтов. Клуб также может подписать Шмейхеля или Хендерсона

Мэтт Тернер переходит «Ноттингем Форест» из «Арсенала».

Стороны договорились о переходе 29-летнего вратаря сборной США в «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов.

Журналист Бен Джейкобс также сообщает, что клуб хочет подписать Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, «Ноттингем» связался с вратарем «Ниццы» Каспером Шмейхелем для обсуждения трансфера, сообщает Daily Mail.

В прошлом сезоне Мэтт Тернер ни разу не сыграл за «Арсенал» в рамках АПЛ, но проводил матчи за клуб в Лиге Европы.

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