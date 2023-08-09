Густаво Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» сможет показать свой максимум и все равно победить»
Густаво Мантуан высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
– Кто будет главным конкурентом «Зенита» в сезоне?
– Абсолютно все команды – главные для нас соперники. В каждом конкретном матче любая команда сделает все возможное, чтобы отобрать у нас очки. Должны воспринимать всех одинаково в борьбе за титул.
– Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?
– Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить, – сказал полузащитник «Зенита».
«Спартак» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 из 9 очков. «Зенит» идет 7-м, имея 4 бала. Команды сыграют в Москве 20 августа.
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Все будет хорошо! Спартак - ЧЕМПИОН!
Главное играйте нормально а то ваши перепасовки поперек назад не приведут к успеху
«Неназванный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил турецкому "Галатасараю" 35 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) турецкий журналист Кадир Четинчалы.»
Интересно, что это за клуб может быть?