Густаво Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» сможет показать свой максимум и все равно победить»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Кто будет главным конкурентом «Зенита» в сезоне?

– Абсолютно все команды – главные для нас соперники. В каждом конкретном матче любая команда сделает все возможное, чтобы отобрать у нас очки. Должны воспринимать всех одинаково в борьбе за титул.

– Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?

– Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить, – сказал полузащитник «Зенита».

«Спартак» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 из 9 очков. «Зенит» идет 7-м, имея 4 бала. Команды сыграют в Москве 20 августа.

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60 комментариев

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Redwhite heart
Сложно будет бороться с зенитом,у него скамейка длинная в лице Иванова,Кукуяна,Куляка ,Казарцева и т.д,а главное есть джокер Дюков
+90
-36
+54
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Искуственный интеллект
Очень тяжело будет взять золото Спартаку,надо идти от матча к матчу.
Верии!
+29
-5
+24
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alexus-1990
Ответ Искуственный интеллект
Очень тяжело будет взять золото Спартаку,надо идти от матча к матчу. Верии!
в этом сезоне зениту тоже будет непросто. вообще довольно интересный сезон наш ожидает.
+24
-2
+22
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analogia
Ответ Redwhite heart
Сложно будет бороться с зенитом,у него скамейка длинная в лице Иванова,Кукуяна,Куляка ,Казарцева и т.д,а главное есть джокер Дюков
Я далеко не болельщик зенита, но вам самим не надоело ныть о судействе в пользу зенита ? Справедливости ради, брали они свои чемпионство абсолютно по делу, а в прошлом сезоне, именно Спартак являлся клубом, в чью пользу чаще всего ошибались.
+19
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+10
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Сергей48
Чем больше сильных команд, тем интереснее будет чемпионат!
+8
-1
+7
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fussballer
Ответ Доктор Верховцев
В новостях мелькнуло вот это: «Неназванный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил турецкому "Галатасараю" 35 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) турецкий журналист Кадир Четинчалы.» Интересно, что это за клуб может быть?
Факел или Балтика.
+6
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Пикачу82
- За Зенит: судьи, Дюков, Газпром и РФС.
- За Спартак: поддержка, всенародная любовь населения страны и Бог!
Все будет хорошо! Спартак - ЧЕМПИОН!
+8
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Nikola Poppop31
Ответ ericssons
Не понимаю почему вообще сейчас так много говорят про Спартак. У них одна из слабейших оборон в лиге. В топ-10 точно не входят.
Да, оборона хромает, но у Спартака лучшая атака в РПЛ, и это даёт результат
+5
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munhin
Ответ Redwhite heart
Сложно будет бороться с зенитом,у него скамейка длинная в лице Иванова,Кукуяна,Куляка ,Казарцева и т.д,а главное есть джокер Дюков
чемпики пятого тура по традиции заныли об админресурсе на фоне матча Зенита с Динамо )))
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форест
Ответ Redwhite heart
Сложно будет бороться с зенитом,у него скамейка длинная в лице Иванова,Кукуяна,Куляка ,Казарцева и т.д,а главное есть джокер Дюков
Это спартак с ними чай пил?Или были и другие,ты просто всех не перечислил.
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SMART789
Мне не нравится как играет этот парень в этом сезоне
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Electro
Надолго ли хватит Спартака? И как долго будет раскачиваться Зенит, который пока выглядит тенью самого себя.
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Filipp Gorski
Удачи Мантуан
Главное играйте нормально а то ваши перепасовки поперек назад не приведут к успеху
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Данила Данайцев
20 го посмотрим, кто кого.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ SMART789
Мне не нравится как играет этот парень в этом сезоне
С ахматом отлично сыграл. Даже если гол не учитывать. Форму наберёт.
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munhin
Ответ Искуственный интеллект
Очень тяжело будет взять золото Спартаку,надо идти от матча к матчу. Верии!
по спартаковскому колесу сансары ))
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Антон Борисов
Ответ Доктор Верховцев
В новостях мелькнуло вот это: «Неназванный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил турецкому "Галатасараю" 35 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) турецкий журналист Кадир Четинчалы.» Интересно, что это за клуб может быть?
Там ещё про з/п в 8 лямов написано)))
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Fomin525
Ответ Redwhite heart
Сложно будет бороться с зенитом,у него скамейка длинная в лице Иванова,Кукуяна,Куляка ,Казарцева и т.д,а главное есть джокер Дюков
Кукуляк это тот который Семака удалил? а Кукуян это тот кто красную Бариосса увидел на ВАРе?
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Назар Игорь
Ответ Пикачу82
- За Зенит: судьи, Дюков, Газпром и РФС. - За Спартак: поддержка, всенародная любовь населения страны и Бог! Все будет хорошо! Спартак - ЧЕМПИОН!
Если за Спартак Бог, зачем тогда вообще на поле выходить? Поставить свечу потолще - и на Канары, а Бог будет голы забивать.
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Доктор Верховцев
Ответ SMART789
Мне не нравится как играет этот парень в этом сезоне
В этом сезоне мне пока вообще многое не нравится.
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Доктор Верховцев
В новостях мелькнуло вот это:
«Неназванный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил турецкому "Галатасараю" 35 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) турецкий журналист Кадир Четинчалы.»

Интересно, что это за клуб может быть?
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Виталик Украинский
Ответ Доктор Верховцев
В этом сезоне мне пока вообще многое не нравится.
Уход Буровой не проходит бесследно.
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Назар Игорь
Ответ ApXuMaHqPuT
Видать, Маня уже отошёл после жёсткой стычки с Байрамяном - там он удар страшнейший пропустил, валялся словно умирающий лебедь😀
Если тебя даже слегка отоварить лбом в челюсть, то из архимандрита превратишься в дьячка на клиросе.
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Владимир Буяров
Спартак очень бодро начал новый сезон: 5 побед из 5. если судьи не будут помогать зениту в этом году как в прошлом, и не душить Спартак! то мы вправе рассчитывать на чемпионство в этом сезоне так как у нас лучшая атака в этом сезоне!!!
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Fomin525
Ответ SMART789
Мне не нравится как играет этот парень в этом сезоне
слева он выглядит посильнее чем справа
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