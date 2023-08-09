Густаво Мантуан: «Как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» сможет показать свой максимум и все равно победить»

Густаво Мантуан высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Кто будет главным конкурентом «Зенита» в сезоне?

– Абсолютно все команды – главные для нас соперники. В каждом конкретном матче любая команда сделает все возможное, чтобы отобрать у нас очки. Должны воспринимать всех одинаково в борьбе за титул.

– Прилично усиливается «Спартак» – ожидаешь от них серьезного сопротивления в этом году?

– Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы « » ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и все равно победить, – сказал полузащитник « ».

«Спартак» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 из 9 очков. «Зенит» идет 7-м, имея 4 бала. Команды сыграют в Москве 20 августа.

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