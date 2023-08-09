Маслов об отсутствии игровой практики в «Спартаке»: «Меня это не устраивает. Уважаю выбор тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Павел Маслов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Маслов высказался о том, что он не играет за «Спартак» в текущем сезоне.

— В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать?

— Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает. Я продолжаю работать дальше, а главный тренер примет решение, основываясь на том, как он видит. Буду тренироваться и показывать, чего я стою.

— Разговаривал ли ты с Абаскалем об этом?

— Никакого разговора не было. Возможно, тренер мне что-то скажет позже. Но, повторюсь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы играть.

— Казалось, что Кубок — идеальный шанс, чтобы выйти на поле, ведь нужно провести ротацию.

— Я уважаю выбор тренера. Реагирую на это максимально профессионально, – сказал защитник «Спартака».

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6 комментариев

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Инженер Управляющий
Набирай форму Паша, игр много, шанс будет.
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Pok_Toholo
Давай, товарищ автогол, выходи почаще, порадуй всех))
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onegin2007
Сейчас в Спартаке из защитников некого выделить, можно каждый матч выбирать состав как на жеребьёвке ЛЧ и не ошибёшься.
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Георгий Кузьминых
Паше бы в аренду сходить чтобы форму набрать, возможно выйти на новый уровень. В рубинчик или балтику например
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fedyasyelmedvedya
Правильно, чего стоять то, надо бегать
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