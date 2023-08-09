«По правилам Хлусевич сыграл рукой, но для «Спартака» это ужасная история. Первый раз такое встречаю». Радимов о судействе

Владислав Радимов оценил назначение пенальти «Спартаку» за игру рукой Даниила Хлусевича.

В матче красно-белых с « » (5:4) в Фонбет Кубке России при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол спартаковца Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил 11-метровый за игру рукой в предыдущем эпизоде.

«По правилам это рука, но для Зиньковского и « » – ужасная история. Я в первый раз такое встречаю. Если бы я был игроком, я бы порадовался: мы забили мяч, должны вести 4:3 – в этот момент все переламывается.

Мне кажется, Хлусевич ее отставлял. Соответствовать новым правилам надо, если ты знаешь, что можно посмотреть по видео, то не надо отставлять. По духу игры это не пенальти, но по правилам назначается 11‑метровый.

Хотя как судят у нас в последнее время — то ВАР не работает, то что‑то еще», — сказал экс-игрок «Зенита».

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