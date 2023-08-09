«По правилам Хлусевич сыграл рукой, но для «Спартака» это ужасная история. Первый раз такое встречаю». Радимов о судействе

Теги Спартак Владислав Радимов ФОНБЕТ Кубок России судьи Антон Зиньковский Пари НН Сергей Цыганок Даниил Хлусевич Футбол

Владислав Радимов оценил назначение пенальти «Спартаку» за игру рукой Даниила Хлусевича.

В матче красно-белых с «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол спартаковца Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил 11-метровый за игру рукой Хлусевича в предыдущем эпизоде.

«По правилам это рука, но для Зиньковского и «Спартака» – ужасная история. Я в первый раз такое встречаю. Если бы я был игроком, я бы порадовался: мы забили мяч, должны вести 4:3 – в этот момент все переламывается.

Мне кажется, Хлусевич ее отставлял. Соответствовать новым правилам надо, если ты знаешь, что можно посмотреть по видео, то не надо отставлять. По духу игры это не пенальти, но по правилам назначается 11‑метровый.

Хотя как судят у нас в последнее время — то ВАР не работает, то что‑то еще», — сказал экс-игрок «Зенита».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Для меня это тоже ужасная история. Я за рулём, просмотрел результат первого тайма, 3-1,ништяк. Спокойно выигрывают. Приехал домой, отлично, сейчас посмотрю футбол, включаю,а там повтор забитого пенальти и 3-4 на табло..🙄😱 и представьте мне удивление.
Я сначала не понял, думал угловые может показывают, статистику. Но нет..
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ s_h_a_m_a_n
Спортс. Когда таблицу Кубка сделаете???
Перед финалом, наверное, функционал докрутим
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexM37
Зениту бы такое ни за что не поставили, 200%.
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_h_a_m_a_n
Спортс. Когда таблицу Кубка сделаете???
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexM37
Ответ Vatikan
Ракицкий не даст соврать
Просто в играх с СМ всегда проявляют буквоедство, а для их соперников - смотрят сквозь пальцы (крови нет - не нарушение, неакцентированный наступ и тд), и это целенаправленно. Т.е. ни о какой объективности и речи не идет, все в одну сторону, типичные двойные стандарты. В этом сезоне, думаю, это выйдет на новый уровень, т.к. подвальные сдулись и надо тащить всеми правдами и неправдами. Можно хоть чемпионский сезон СМ вспомнить и 1й пендель в 25 туре, это с той-то атакой.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ Пользователь Имени
У Хлусевича намечаются "проблемы с головой" в собственной штрафной, то рикошетом подарит гол, то в попытке сыграть головой кивает мимо и здравствуй рука и пенальти. Надо тренировать игру правильным углом головы )
Правильным углом головы не каждый может играть, особенно когда толкают
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ AlexM37
Зениту бы такое ни за что не поставили, 200%.
Ракицкий не даст соврать
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Vleskov
Ужасная история, это когда то удалят ни за что, то чистый гол отменят, то пенальти не назначат. Когда всё по правилам - чего тут ужасного? Наоборот, хреново было бы если бы судьи не заметили эту руку и после матча говорили бы что мы НН обыграли только благодаря судьям.
Это шикарная история! Возможно один из самых эмоциональных матчей сезона!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭЮЯ
Ответ Vatikan
Для меня это тоже ужасная история. Я за рулём, просмотрел результат первого тайма, 3-1,ништяк. Спокойно выигрывают. Приехал домой, отлично, сейчас посмотрю футбол, включаю,а там повтор забитого пенальти и 3-4 на табло..🙄😱 и представьте мне удивление. Я сначала не понял, думал угловые может показывают, статистику. Но нет..
В итоге, ужаснулся весь спортсовский вираж.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tuhkan358@gmail.com
Да ужасно но правила есть правила. И вообще судья отработал на 5+. Молодец!!! И бороться давал и наказывал по делу побольше бы таких судей
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Есть во всём этом положительная тенденция:команда не разваливается при таких конфузах, как это было раньше, похоже начинает появляться характер и правильная реакция на происходящее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Vatikan
Для меня это тоже ужасная история. Я за рулём, просмотрел результат первого тайма, 3-1,ништяк. Спокойно выигрывают. Приехал домой, отлично, сейчас посмотрю футбол, включаю,а там повтор забитого пенальти и 3-4 на табло..🙄😱 и представьте мне удивление. Я сначала не понял, думал угловые может показывают, статистику. Но нет..
Я так же пошёл за пивом с магазин пришёл 3-3 и сразу 4-3 и через минуту 3-4 , и у меня флешбэки из финала лч Милан - Ливерпуль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ kasdgq76wztv
Нужно было свистеть сразу,а не когда забили гол,момент проспали,это упущение в правилах,есть сомнения останови игру и смотри вар
Да конечно, как раз таки и не надо свистеть, данный эпизод это прекрасно показал. Доиграли - забили гол, не было бы руки и поздравления Зиньковскому с классным голом. А то быстро забываем Мешкова и матч с Уралом, где такой свисток отменил чистый гол Соболева
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бомжеватый чипсоед
Попадание от головы в руку - считается игрой рукой, так давайте на тренировках в клубах отрабатывать попадание мяча в руку соперника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ kasdgq76wztv
Нужно было свистеть сразу,а не когда забили гол,момент проспали,это упущение в правилах,есть сомнения останови игру и смотри вар
Это не правильно. А если нет нарушения?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artie Bukko
Почему никто не видит, что Хлусевича перед этим толкнули в спину. Да, толчок был лёгкий совсем, но его оказалось достаточно, чтобы немного изменить движение Хлусевича и не помешать ему встретиться с мячом именно головой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гладиатор911
Вообще надо давно сделать рекламу нашему клубу:ВАЛИДОЛ-главный спонсор ФК Спартак Москва.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Vleskov
Ответ s_h_a_m_a_n
Спортс. Когда таблицу Кубка сделаете???
Есть же, просто её тяжело найти)
Заходишь в обзор матча (любого кубкового, например Спартак - НН) и под списком забивших разделы: матч - статистика - турнир - коэффициенты.
Таблица в разделе "турнир".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
Ответ Vatikan
Перед финалом, наверное, функционал докрутим
сезона 25/26?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ bedLaM
сезона 25/26?
😀
Ну не, скорее этого сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Хотя бы десяток таких матчей в сезоне. Кабаны туда кабаны обратно. Пыль столбом! Сучья и ветки трещат))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petrgusev917@gmail.com
Ответ AlexM37
Зениту бы такое ни за что не поставили, 200%.
Этот судьишка стремится в ближайшее время непременно попасть в зарплату ведомость газовиков,Мешков с Казарцевым уже проконсультировали,как это по быстрому делается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kasper1979
Ответ Vatikan
Ракицкий не даст соврать
Ракицкий балабол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kasdgq76wztv
Ответ Vatikan
Это не правильно. А если нет нарушения?
а судья там зачем?,а вар что делает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slava=Spartak
Что то в последнее время Радимов подозрительно лоялен к Спартаку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий