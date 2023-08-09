«По правилам Хлусевич сыграл рукой, но для «Спартака» это ужасная история. Первый раз такое встречаю». Радимов о судействе
Владислав Радимов оценил назначение пенальти «Спартаку» за игру рукой Даниила Хлусевича.
В матче красно-белых с «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол спартаковца Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил 11-метровый за игру рукой Хлусевича в предыдущем эпизоде.
«По правилам это рука, но для Зиньковского и «Спартака» – ужасная история. Я в первый раз такое встречаю. Если бы я был игроком, я бы порадовался: мы забили мяч, должны вести 4:3 – в этот момент все переламывается.
Мне кажется, Хлусевич ее отставлял. Соответствовать новым правилам надо, если ты знаешь, что можно посмотреть по видео, то не надо отставлять. По духу игры это не пенальти, но по правилам назначается 11‑метровый.
Хотя как судят у нас в последнее время — то ВАР не работает, то что‑то еще», — сказал экс-игрок «Зенита».
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Я сначала не понял, думал угловые может показывают, статистику. Но нет..
Это шикарная история! Возможно один из самых эмоциональных матчей сезона!
Заходишь в обзор матча (любого кубкового, например Спартак - НН) и под списком забивших разделы: матч - статистика - турнир - коэффициенты.
Таблица в разделе "турнир".
Ну не, скорее этого сезона