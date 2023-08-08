«Спартак» пропустил 3 гола за 10 минут от «Пари НН», ведя 3:1

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Антон Зиньковский Пари НН Тимур Сулейманов Даниил Хлусевич Виктор Александров Эдгар Севикян Футбол

«Спартак» пропустил трижды за 10 минут в матче против «Пари НН» .

«Спартак» и «Пари НН» встречаются в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу красно-белых.

В первые 10 минут второго тайма «Пари НН» забил трижды и вышел вперед. На 46-й минуте гол забил Эдгар Севикян, а спустя 4 минуты Виктор Александров сравнял счет. На 56-й минуте встречи Тимур Сулейманов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Даниила Хлусевича, и вывел нижегородцев вперед.

Отметим, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на 53-й минуте был отменен.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:4, второй тайм).

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47 комментариев

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Dynamite
Спартак просто бурно будущее чемпионство отпраздновал
+73
-16
+57
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Сергей Иванов
Ответ Dynamite
Спартак просто бурно будущее чемпионство отпраздновал
О да, то самое знаменитое ежегодное трёхтуровое чемпионство :)
+46
-13
+33
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Amalfitano
Разве такой футбол может быть неинтересен? Просто бомба!))
+23
-1
+22
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Мария Ковалёва
если бы спартака не было, его бы стоило придумать)))
+15
-1
+14
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фанат Ска хабаровска
Ответ Аморалинни
Только пару дней назад борщелюьы радовались поражению зенита Как тут же прилетает карма))
Вот это карма в виде 5:4, всегда бы так
+8
0
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Ебздрогыч
Зачем нужен медиафутбол, когда есть Спартак! Забивает, пропускает, вместо 4:3 сразу 3:4 и вроде даже по делу. Чистый кайф!
+10
-6
+4
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Supertum
Спартак печинен 😂😂😂
+8
-4
+4
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Filipp Gorski
За то весело
Вот таким и должен быть футбол
+5
-1
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Trash Talking
Готов признать, что Спартак народная команда, но не по футбольной части.
Но если без шуток, такое достижение могло только Спартаку достаться. Это чисто красно-белая фишка.
+6
-2
+4
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Злобный Конь
Будет 6-4
+3
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Groznyi2024
Ответ Атакующий Юран
Вывод один: Хлусевич - дерево Дуарте - ноль Свинов - просто недоразумение Надеюсь их в Спартаке не будет.
Все идет по...циклу))
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Атакующий Юран
Вывод один:
Хлусевич - дерево
Дуарте - ноль
Свинов - просто недоразумение
Надеюсь их в Спартаке не будет.
+4
-2
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Oleg Olegov
Бывшая команда Кержакова мстит нынешней
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noti22
Выносите им Кубок!
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Groznyi2024
Направились и хватит. Зенит они обыгрывать собрались
+4
-3
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Александр Колосов
Все идёт по кругу сансары
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Mihail0910
Вы забьёте нам сколько сможете, а мы пропустим сколько захотим
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Руслан Алиеров
классный футбол для болельщиков радует такой футбол
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SerGa
Ответ 6tspey7tb5
Дубль Спартака играет, но тут сейчас налетят северные
Они уже налетели)))
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swvk5xw7zr
Ответ Dynamite
Спартак просто бурно будущее чемпионство отпраздновал
Проблема в том, что чемпионство спартака после 3х туров обычно празднуют болельщики зенита (второй коммент в треде), журналисты и тд. Чем же Спартак занимался, непонятно
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SSilence
Ответ Виталик Украинский
Дворовые команды так играют: много голов, много костыляний...
Ууу, с болот опять метаном завоняло. Перевариваетесь в мусоре, что создали за последние годы?
Смотрите, вдруг в этом году профессионалам из Питера не хватит кабинетиков?
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Femida_win
Свинов совсем не выручил
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Антон Белименко
Ну ничего, эта игра их отпустит с небес на землю
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Олег Чача
Господи, это просто безумие!!! xDDD
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Жан Поль Бельманда
Сумасшедшая игра была
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