«Спартак» пропустил 3 гола за 10 минут от «Пари НН», ведя 3:1
«Спартак» пропустил трижды за 10 минут в матче против «Пари НН» .
«Спартак» и «Пари НН» встречаются в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу красно-белых.
В первые 10 минут второго тайма «Пари НН» забил трижды и вышел вперед. На 46-й минуте гол забил Эдгар Севикян, а спустя 4 минуты Виктор Александров сравнял счет. На 56-й минуте встречи Тимур Сулейманов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Даниила Хлусевича, и вывел нижегородцев вперед.
Отметим, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на 53-й минуте был отменен.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:4, второй тайм).
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Вот таким и должен быть футбол
Но если без шуток, такое достижение могло только Спартаку достаться. Это чисто красно-белая фишка.
Хлусевич - дерево
Дуарте - ноль
Свинов - просто недоразумение
Надеюсь их в Спартаке не будет.
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