«Спартак» пропустил 3 гола за 10 минут от «Пари НН», ведя 3:1

«Спартак» пропустил трижды за 10 минут в матче против «Пари НН» .

« » и « » встречаются в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу красно-белых.

В первые 10 минут второго тайма «Пари НН» забил трижды и вышел вперед. На 46-й минуте гол забил , а спустя 4 минуты сравнял счет. На 56-й минуте встречи Тимур Сулейманов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой , и вывел нижегородцев вперед.

Отметим, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на 53-й минуте был отменен.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:4, второй тайм).

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