Гол Зиньковского отменили после ВАР и поставили пенальти в ворота «Спартака» за руку Хлусевича в предыдущем эпизоде
Гол «Спартака» в матче с «Пари НН» был отменен после ВАР.
Антон Зиньковский в матче Фонбет Кубка России при счете 3:3 убежал в контратаку и дальним ударом поразил ворота нижегородцев.
Однако главный арбитр Сергей Цыганок отменил взятие ворот, посмотрев повтор, и назначил пенальти в ворота московского клуба. Такое решение было принято из-за того, что арбитр заметил попадание мяча в руку Даниила Хлусевича в эпизоде, который предшествовал голу Зиньковского.
Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов реализовал 11-метровый удар, сделав счет 4:3 в пользу нижегородцев.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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