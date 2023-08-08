Гол Зиньковского отменили после ВАР и поставили пенальти в ворота «Спартака» за руку Хлусевича в предыдущем эпизоде

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Антон Зиньковский Пари НН Сергей Цыганок Тимур Сулейманов Даниил Хлусевич Футбол

Гол «Спартака» в матче с «Пари НН» был отменен после ВАР.

Антон Зиньковский в матче Фонбет Кубка России при счете 3:3 убежал в контратаку и дальним ударом поразил ворота нижегородцев.

Однако главный арбитр Сергей Цыганок отменил взятие ворот, посмотрев повтор, и назначил пенальти в ворота московского клуба. Такое решение было принято из-за того, что арбитр заметил попадание мяча в руку Даниила Хлусевича в эпизоде, который предшествовал голу Зиньковского.

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов реализовал 11-метровый удар, сделав счет 4:3 в пользу нижегородцев.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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38 комментариев

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Ебздрогыч
Мне кажется сегодня самый веселый матч в нашем футболе за последние годы
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Фут.Боль
Ответ xomamb
жду с нетерпением комментариев заремы попкорн уже купил
Зачем тебе это? Чтобы потом писать в комментах, что её мнение никому не интересно и зачем её публикуют вообще?
+33
-2
+31
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Спартак Уокер
Гол красивый но отменили по делу
+17
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Михаил Рыбкин
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется сегодня самый веселый матч в нашем футболе за последние годы
Похоже ты не видел матч Ахмат-ЦСКА
+13
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+11
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Инспектор Гаджет
Просыпаться надо после перерыва а не на судей пенять..... 3:1;превращается в 3:4.....играть надо а не сопли жевать
+10
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Varenicks
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется сегодня самый веселый матч в нашем футболе за последние годы
У Спартака каждый матч такой
+8
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Зайцев Руслан
Ответ Kit Belleu
А еще хотят чтобы ходили на футбол.Вот это безобразие смотреть.Не, не заманите.
Когда спартак судят по-честному это безобразие? Ну да, ну да, не позорься
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Чингиз Зайнуллин
а как же фазы атаки
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CaSpeR-13
заговор газпромовский
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Дмитрий Соболев
перед попаданием мяча в руку был толчок игроком пари хлусевича
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Gaius Gracchus
Ответ Илья Ярославцев
Можно ещё было поставить за фол Спартака в предыдущем матче..
так обычно и делают
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dzwn7zf97k
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Ответ Денис Ширинов
Нет, Хлусевича толкали, очки себе купи
Без оскорблений товарищ мой,это тоже самое могу сказать когда вы говорите что зенит судей покупает,пора смирится что у нас судейство как во дворе
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old_gringo
Ответ Чингиз Зайнуллин
а как же фазы атаки
они видимо не для всех
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Рус Киссенжер
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется сегодня самый веселый матч в нашем футболе за последние годы
жить стало веселей.
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андрей коваленков
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется сегодня самый веселый матч в нашем футболе за последние годы
был ещё матч цска в прошлом сезоне когда не дали 3 или 4 пенальти
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Сергей48
Валидольный поединок 🤦‍♂️👍
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dzwn7zf97k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну все по делу же
Или новые правила для спартака?
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T622222
Написали 4-3, а по акту 3-4 и так бывает
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edik-burimov2@mail.ru
жаль конечно что отменили такой красивый гол, не согласны конечно, но что поделать? все по правилам
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Илья Максимов
хлусевича в Италию. с точки зрения судейства все четко(
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Андрей Лоел
Ну вот, теперь все как обычно.
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Kit Belleu
Это не футболисты,а Кеглисты,что ни атака то гол или опасный момент.Центр защиты и опорные полузащитники,это не защитники и не опорные полузащитники.Кегли недоделанные.
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mrJerico
Хлусевич спасибо, можешь ехать в Италию!)
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