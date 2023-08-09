Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, обыграл «Мольде».

В первом матче 3-го квалификационного раунда чемпионов « » дома обыграл норвежский «Мольде» со счетом 2:1. Хозяева одержали волевую победу, пропустив первыми на 49-й минуте.

Дублем в матче отметился . Для 31-летнего хавбека это 3-й дубль в квалификации Лиги чемпионов этого сезона.

Напомним, ранее в квалификации «КИ Клаксвик» выбил «Ференцварош» Станислава Черчесова, после чего российский специалист был уволен, и чемпиона Швеции «Хэкен».

Если фарерский клуб сможет пройти « », то в следующем раунде встретится с победителем пары «Олимпия» – «Галатасарай».

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