Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Теги Лига чемпионов УЕФА высшая лига Норвегия Мольде высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Орни Фредериксберг Футбол

Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, обыграл «Мольде».

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» дома обыграл норвежский «Мольде» со счетом 2:1. Хозяева одержали волевую победу, пропустив первыми на 49-й минуте.

Дублем в матче отметился Орни Фредериксберг. Для 31-летнего хавбека это 3-й дубль в квалификации Лиги чемпионов этого сезона.

Напомним, ранее в квалификации «КИ Клаксвик» выбил «Ференцварош» Станислава Черчесова, после чего российский специалист был уволен, и чемпиона Швеции «Хэкен».

Если фарерский клуб сможет пройти «Мольде», то в следующем раунде встретится с победителем пары «Олимпия» – «Галатасарай».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Лисицын
Уже вижу, как Хави приезжает в Торсхавн на 6ти тысячный стадион и после поражения обвиняет поле соперника за слишком высокую траву, а также сухой воздух...давай Класквик!!! Осталось всего лишь 3 игры
+45
-5
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ myacsess
Фарерская сказка продолжается ) Жаль , что если Мольде пройдут, дальше все равно никаких шансов с сараем
никаких шансов и с Ференцом не давали, теперь с Мольде не дают. Шансы всегда есть, тем более когда команда окрылённая «сказкой».
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
myacsess
Фарерская сказка продолжается ) Жаль , что если Мольде пройдут, дальше все равно никаких шансов с сараем
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rustam Guseynoff
Черчесов: не проиграли аутсайдеру, а уступили фавориту
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик Биатлона
Ответ myacsess
Фарерская сказка продолжается ) Жаль , что если Мольде пройдут, дальше все равно никаких шансов с сараем
Но если пройдут Мольде, это уже гарантия группы Лиги Европы, это уже невероятный прорыв для Фарер
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wonderwall
с детства за Клаксвик !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ myacsess
Фарерская сказка продолжается ) Жаль , что если Мольде пройдут, дальше все равно никаких шансов с сараем
Домашняя победа - дурной знак !
В предыдущих были ничьи , причём нулевые )))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Олег Лисицын
Уже вижу, как Хави приезжает в Торсхавн на 6ти тысячный стадион и после поражения обвиняет поле соперника за слишком высокую траву, а также сухой воздух...давай Класквик!!! Осталось всего лишь 3 игры
К сожалению им по регламенту придётся играть на материке ! )))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ Барыга блинами
Вернуть командира на работу!
На службу!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хейтер_Антона_Чейза_228
Наконец-то на Фарерах перестали играть в пол-ноги. Вышли на свой уровень
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик Биатлона
А ведь в предыдущих раундах они в гостях разрывали, дома скромненько было всё
Фредериксберг вообще что-то невероятное творит, главный герой квалификации ЛЧ среди всех команд
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барыга блинами
Вернуть командира на работу!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yoursistersboyfriend
Машина! Если выйдут в ЛЧ, это будет бомба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Помню дебют сборной фарер они тогда играли в швеции потомучто стадионов не было отвечающих требованиям фифа так они тогда австрию победили 1-0 а гол забил полузащитник клуба «СУйФ Сандававур» Торкиль Нильсен, продавец древесины по основному роду деятельности.(как мне подсказала вики)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Громов
Удивительная игра - футбол!!

Вот, казалось бы уже не раз, не пройдут, но нет - они снова и снова опровергают ставки 🔥
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bunyod Turgunov
Ответ Олег Лисицын
Уже вижу, как Хави приезжает в Торсхавн на 6ти тысячный стадион и после поражения обвиняет поле соперника за слишком высокую траву, а также сухой воздух...давай Класквик!!! Осталось всего лишь 3 игры
Мне очень жаль что твои психические проблемы связаны с Барселоной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
слава Стасегу, Стасегу слава.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Даешь Фарреры минимум в группе ЛЕ, будет прикольно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Brigant
Молодцы Викинги!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Metallov
Ну, что тут сказать. Ребята из этой команды молодцы. Очередная победа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мексиканская песня
Гори Галатасарай, гори и Ференцварош.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
Ответ Фут.Боль
У Галатасарая состав мощный сейчас. Шансов ноль.
я за турецким футболом слежу уже лет 20. и я могу уверенно сказать - вот как наши клубы, играя против гораздо более слабых конкурентов, умеют неожиданно отлететь, вот турки это умеют ничуть не хуже, а может и лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ voroninboris
ну с Галатасараем как раз шансы есть, турки всегда нестабильны, и как раз с таким соперником могут расслабиться. я бы скорее Молде опасался, один мяч - это не особо преимущество, дома норвежцы могут и разорвать.
У Галатасарая состав мощный сейчас.
Шансов ноль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
Ответ myacsess
Фарерская сказка продолжается ) Жаль , что если Мольде пройдут, дальше все равно никаких шансов с сараем
ну с Галатасараем как раз шансы есть, турки всегда нестабильны, и как раз с таким соперником могут расслабиться. я бы скорее Молде опасался, один мяч - это не особо преимущество, дома норвежцы могут и разорвать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Класвик творит историю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий