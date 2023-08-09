Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ
Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, обыграл «Мольде».
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» дома обыграл норвежский «Мольде» со счетом 2:1. Хозяева одержали волевую победу, пропустив первыми на 49-й минуте.
Дублем в матче отметился Орни Фредериксберг. Для 31-летнего хавбека это 3-й дубль в квалификации Лиги чемпионов этого сезона.
Напомним, ранее в квалификации «КИ Клаксвик» выбил «Ференцварош» Станислава Черчесова, после чего российский специалист был уволен, и чемпиона Швеции «Хэкен».
Если фарерский клуб сможет пройти «Мольде», то в следующем раунде встретится с победителем пары «Олимпия» – «Галатасарай».
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В предыдущих были ничьи , причём нулевые )))
Фредериксберг вообще что-то невероятное творит, главный герой квалификации ЛЧ среди всех команд
Вот, казалось бы уже не раз, не пройдут, но нет - они снова и снова опровергают ставки 🔥
Шансов ноль.