Лига чемпионов. 3-й раунд. ПСВ примет «Штурм», «Галатасарай» в гостях у «Олимпии», АЕК против «Динамо» Загреб
ПСВ примет «Штурм» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Также во вторник «Галатасарай» сыграет с «Олимпией» на выезде, АЕК будет противостоять «Динамо» Загреб.
В среду «Марсель» проведет гостевой матч с «Панатинаикосом», «Рейнджерс» примут «Серветт».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 августа, 21.00, «Stadion Raków»
- Дата проведения
- 8 августа, 21.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 8 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 8 августа, 21.45, «OPAP Arena»
- Дата проведения
- 8 августа, 21.45, «Торсвеллур»
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «Стожице»
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 9 августа, 21.00, «Апостолос Николаидис»
- Дата проведения
- 9 августа, 21.30, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 9 августа, 21.45, «Айброкс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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