Лига чемпионов. 3-й раунд. ПСВ примет «Штурм», «Галатасарай» в гостях у «Олимпии», АЕК против «Динамо» Загреб

Теги Марсель Рейнджерс Брага ПСВ Спарта Прага Галатасарай Штурм Лига чемпионов УЕФА Слован Братислава Копенгаген Динамо Загреб результаты Панатинаикос АЕК Арис Лимасол Маккаби Хайфа Серветт Мольде Олимпия Любляна КИ Клаксвик Ракув Бачка Топола Футбол

ПСВ примет «Штурм» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Также во вторник «Галатасарай» сыграет с «Олимпией» на выезде, АЕК будет противостоять «Динамо» Загреб.

В среду «Марсель» проведет гостевой матч с «Панатинаикосом», «Рейнджерс» примут «Серветт». 

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Ракув Польша – Арис Лимасол Кипр
Дата проведения
8 августа, 21.00, «Stadion Raków»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Копенгаген Дания – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
8 августа, 21.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСВ Нидерланды – Штурм Австрия
Дата проведения
8 августа, 21.30, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Греция – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
8 августа, 21.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

КИ Клаксвик Фарерские острова – Мольде Норвегия
Дата проведения
8 августа, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Олимпия Словения – Галатасарай Турция
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Стожице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брага Португалия – Бачка Топола Сербия
Дата проведения
8 августа, 22.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Панатинаикос Греция – Марсель Франция
Дата проведения
9 августа, 21.00, «Апостолос Николаидис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Слован Братислава Словакия – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
9 августа, 21.30, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рейнджерс Шотландия – Серветт Швейцария
Дата проведения
9 августа, 21.45, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий