Лига чемпионов. 3-й раунд. ПСВ примет «Штурм», «Галатасарай» в гостях у «Олимпии», АЕК против «Динамо» Загреб

ПСВ примет «Штурм» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Также во вторник « » сыграет с «Олимпией» на выезде, будет противостоять « » Загреб.

В среду « » проведет гостевой матч с «Панатинаикосом», « » примут «Серветт».

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов