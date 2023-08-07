Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов. «Галатасарай» может сыграть с фарерским «Клаксвиком», «Марсель» – с «Брагой»
В Швейцарии состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2023/24.
Первые матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ пройдут 22 и 23 августа, ответные встречи – 29 и 30 августа.
Путь чемпионов
«Слован» / «Маккаби Хайфа» – «Янг Бойз»
«Антверпен» – АЕК / «Динамо Загреб»
«Ракув» / «Арис» Лимасол – «Копенгаген» / «Спарта Прага»
«КИ Клаксвик» / «Мольде» – «Олимпия Любляна» / «Галатасарай»
Путь представителей лиг
«Рейнджерс» / «Серветт» – ПСВ / «Штурм»
«Брага» / «Бачка Топола» – «Панатинаикос» / «Марсель»
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