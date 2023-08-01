Алаев о Fan ID в Кубке: «Мне ничего об этом не известно. В теории могут ввести»

Президент РПЛ отреагировал на слухи о введении Fan ID в матчах Фонбет Кубка России.

Вчера появилась информация о том, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Появилась информация, что на играх Кубка России будет использоваться система Fan ID. Это правда?

– Это официальная информация?

– СМИ пишут.

– Слухи не комментирую.

– Вам что-то об этом известно?

– Мне ничего об этом не известно. Это постановление правительства, и есть механизм, как вносить в него изменения.

– Вы допускаете, что в теории паспорт болельщика могут ввести в Кубке России?

– А вы как думаете, в теории может?

– Думаю, да.

– В теории может, да, – сказал .