Алаев о Fan ID в Кубке: «Мне ничего об этом не известно. В теории могут ввести»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Александр Алаев Fan ID Футбол

Президент РПЛ отреагировал на слухи о введении Fan ID в матчах Фонбет Кубка России.

Вчера появилась информация о том, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Появилась информация, что на играх Кубка России будет использоваться система Fan ID. Это правда?

– Это официальная информация?

– СМИ пишут.

– Слухи не комментирую.

– Вам что-то об этом известно?

– Мне ничего об этом не известно. Это постановление правительства, и есть механизм, как вносить в него изменения.

– Вы допускаете, что в теории паспорт болельщика могут ввести в Кубке России?

– А вы как думаете, в теории может?

– Думаю, да.

– В теории может, да, – сказал Александр Алаев.

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11 комментариев

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Dmitry Arsentyev
Классный президент, просто перед фактом поставят и все. Смысл всех этих алаевых митрофановых и тд, если от них ничего не зависит.
+35
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Peter Parker
Если кратко, то: чего пристали, я человек маленький, такие вопросы решают без меня.
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jayokocha
Ответ Dmitry Arsentyev
Классный президент, просто перед фактом поставят и все. Смысл всех этих алаевых митрофановых и тд, если от них ничего не зависит.
Получать зарплату, ходить в пиджаке и имитировать бурную деятельность. Как и большинство начальников в гос корпорациях
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alexsem69
Сами мы не местные...)
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Sanan1908
Зачем нужен президент рпл непонятно)) тупо получает зарплату и всё.
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Ярик01
Рррребята, я не в куррррсе. Президент Бородач
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answer89
Вся система в одной новости
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Recreated
Червь!
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
посещаемость упала, на стадионах тихо, та атмосфера только на Кубке России
А дАвАйТе ВвЕдЕм ФаН уЙдИ и На ОсТаЛьНыЕ мАтЧи КуБкА?
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Denis Poyloy
Слухи он не комментирует, а фактов не знает. Короче - ноль без палочки.
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СИ
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Я считаю что Алаев никогда ничего решал , просидел тихо как пескарь Салтыкова - Щедрина «под корягой» почти 10 лет получая зарплату генсека . Поэтому то и футбол у нас сейчас в глубокой .... Я считаю при Алаеве уничтожен полностью институт судейства - посмотрите кто в комитете уефа по судейству - упадёте со стула - Калошин. Человек который никогда не играл в футбол никогда не судил!!!???
Калошин я считаю человек преданный Алаеву и Калошин почти десять лет уже в комитете уефа. И вот главный вопрос почему именно Калошин? Ведь у нас есть заслуженные бывшие судьи ФИФА Николаев, Федотов и много других и других. Я думаю Калошин многое знает , ведь он при иностранцах руководителях департамента судейства я подозреваю назначал судей , а за спиной Калошина по всей видимости « стоял» начальник Калошина - Алаев. И ещё из ряда вон выходящее - Калошин со скандалом был уволен из рфс!!! Но при этом оставлен в комитете уефа!!!! Алаев до прихода в рфс работал в букмекерской конторе .
Почему прокуратура не раскрутит вопрос - почему именно Калошин который никогда не играл в футбол и никогда не судил и который уволен из рфс до сих пор в комитете уефа?
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