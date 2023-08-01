Алаев о Fan ID в Кубке: «Мне ничего об этом не известно. В теории могут ввести»
Президент РПЛ отреагировал на слухи о введении Fan ID в матчах Фонбет Кубка России.
Вчера появилась информация о том, что Fan ID введут на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– Появилась информация, что на играх Кубка России будет использоваться система Fan ID. Это правда?
– Это официальная информация?
– СМИ пишут.
– Слухи не комментирую.
– Вам что-то об этом известно?
– Мне ничего об этом не известно. Это постановление правительства, и есть механизм, как вносить в него изменения.
– Вы допускаете, что в теории паспорт болельщика могут ввести в Кубке России?
– А вы как думаете, в теории может?
– Думаю, да.
– В теории может, да, – сказал Александр Алаев.
А дАвАйТе ВвЕдЕм ФаН уЙдИ и На ОсТаЛьНыЕ мАтЧи КуБкА?
Калошин я считаю человек преданный Алаеву и Калошин почти десять лет уже в комитете уефа. И вот главный вопрос почему именно Калошин? Ведь у нас есть заслуженные бывшие судьи ФИФА Николаев, Федотов и много других и других. Я думаю Калошин многое знает , ведь он при иностранцах руководителях департамента судейства я подозреваю назначал судей , а за спиной Калошина по всей видимости « стоял» начальник Калошина - Алаев. И ещё из ряда вон выходящее - Калошин со скандалом был уволен из рфс!!! Но при этом оставлен в комитете уефа!!!! Алаев до прихода в рфс работал в букмекерской конторе .
Почему прокуратура не раскрутит вопрос - почему именно Калошин который никогда не играл в футбол и никогда не судил и который уволен из рфс до сих пор в комитете уефа?