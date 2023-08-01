Алаев против изменений в календаре РПЛ: «Дискуссию нужно закрыть и играть в футбол. Лето, хорошая погода, матчи постоянные – давайте наслаждаться»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев календарь Футбол

Президент Мир РПЛ высказался против изменений в календаре турнира.

«Есть регламент, который позволяет вносить изменения в календарь. Пока не вижу необходимости. Календарь всегда и все будут обсуждать, любой тренер найдет в нем слабые, по его мнению, места.

Но я говорил, что было 63 варианта, календарь сложный для всех. У кого-то легче на старте, у кого-то легче в середине, у кого-то – в конце, у всех есть сложные места.

Но в целом календарь никому не способствует, никому не противоречит. Играйте в футбол, набирайте очки, что и делает тот же «Спартак». Мне кажется, что дискуссию нужно закрыть и играть в футбол. Лето, хорошая погода, матчи постоянные – давайте наслаждаться», – сказал Александр Алаев.

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1 комментарий

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Циник Петербургский
Тренеры всегда жалуются на календарь. Это традиция. И не надо её нарушать! Иначе Земля налетит на небесную ось.
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