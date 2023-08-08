Андронов об обложках «Советского спорта»: «С Charlie Hebdo не сравниваю, но нам тоже удалось зацепить внимание. В России самоирония полностью отсутствует»

– «Советский спорт» еще недавно сверкал дерзкими обложками. Вы участвовали в их создании?

– Он и сейчас сверкает – просто немного другим цветом.

Конечно, участвовал. Даже когда ушел из штата в конце 2019 года, я состоял в чате, где это обсуждалось. Сначала такие обложки были не на каждый номер, но всем нравилось, и их становилось все больше и больше. Прикольно выдумать что-то нестандартное.

Одну из первых обложек я и создавал – это был матч, когда Акинфеев наконец сыграл на ноль в Лиге чемпионов. На следующий день на обложке появился Царь-Сухарь. В современном мире печатное издание может брать именно обложками. Спуститесь в метро: там 90% людей сидят со смартфонами или планшетами. И раз об этих обложках столько говорят… Я не буду, конечно, всерьез сравнивать с Charlie Hebdo, но нам тоже удалось зацепить внимание не текстами, а обложками.

– У вас есть топ любимых?

– Боюсь что-то упустить. Между прочим, в прошлом году вышла маленькая сувенирная книжечка – там все обложки за год. И их много. Я только думаю, что обложка с черным квадратом вошла в историю.

– Как она придумывалась?

– В тот момент у большинства людей были одинаковое ощущение и эмоциональное состояние. Ну а как Федор Смолов выставил черный квадрат? Я думаю, так же.

– Вам прилетало за нее?

– Мне лично – нет.

– Изданию.

– Иногда – да. У нас же ничего не живет в отрыве от страны. Как может губернатор звонить и говорить «Что это у вас там вышло?», так же и здесь.

– Так звонили откуда-то?

– Лично мне не звонили.

– Ну, вы же дружите с Николаем Яременко, точно знаете, что происходило.

– Знаю, конечно. Но не хотел бы за него говорить.

– Хорошо. Звонили из клубов? Например, по поводу обложки «Пожар в свинарнике».

– Мы не так давно встретились с Димой Зеленовым и обсуждали взаимоотношения клуба со СМИ, в том числе эту обложку. Все нормально.

Я считаю, что самое дефицитное качество для России – это самоирония. Она полностью отсутствует. И в спорте тоже очень мало кто может над собой посмеяться. Наверное, вы видели, как недавно Владислав Радимов давал интервью, и в этот момент включился полив? Запись же не закончилась – дальше он над собой смеется и говорит: «Это что, программа «Розыгрыш»? Сейчас Валдис Пельш выйдет?»

Есть и хрестоматийная история. Когда в 2003-м «Динамо» и «Торпедо-Металлург» сыграли очевидно договорной матч, кто-то спросил у Виктора Прокопенко на пресс-конференции: «Что ж вы не предупредили, что будет фарс? Мы бы тогда не пришли». Он ответил: «Если бы знал, я бы и сам не пришел».

У нас минимум людей, которые могут так отреагировать, видя про себя что-то обидное. Прокопенко говорил: «Все, что публикуется не в черной рамочке, – реклама». Я лично обсуждал разницу между юмором и сатирой с Александром Глебычем Невзоровым (признан иностранным агентом), и он говорил: сатира не должна смешить – сатира должна делать больно. Очень больно. Иначе она не работает.

Понимаете, передовица «Спорт-Экспресса» может быть одинаковой целый месяц. Как из инкубатора. Мы же хотели выделяться – тем более «Советский спорт» перестал выходить каждый день, – сказал Андронов в интервью .

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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