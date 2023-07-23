Комментатор клубного ТВ «МЮ» назвал Хавертца «отстоем» во время трансляции матча с «Арсеналом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал товарищеские матчи (клубы) телевидение Кай Хавертц Футбол

Комментатор клубного телевидения «МЮ» назвал Кая Хавертца «отстоем» в прямом эфире.

В воскресенье, 23 июля, «МЮ» и «Арсенал» провели товарищеский матч в Нью-Йорке. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:0.

В начале второго тайма экс-игрок «МЮ» Бен Торнли, комментировавший трансляцию на клубном телевидении, резко раскритиковал вингера «Арсенала» Кая Хавертца.

«Я бы убрал Кая Хавертца, он отстой», – сказал Торнли, отвечая на вопрос о том, что бы он изменил на месте главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Стюарт Гарднер, комментировавший игру вместе с Торнли, спросил у коллеги: «Что ты имеешь против Хавертца?» Бен ответил: «Я ничего не имею против него».

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32 комментария

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Брэд Либил
"говно на воротах", инглиш эдишен
+46
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Аморалинни
Ну и в чем он не прав?
+45
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+33
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Born Slippy
Топ новость
+26
-1
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Кирилл Андреевич
Ответ Аморалинни
Ну и в чем он не прав?
Смотрел матч, отстой это еще мягко сказано
+26
-5
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Акира_1
По товарникам рано судить. Подождём фейлов Хаверца в официальных матчах. 🤔
+15
-4
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Любезный Коссутий
Хаверц был плох, конечно же, но комментаторы должны держать себя в руках. наверняка он ляпнул не подумав, а затем попытался сгладить свои слова.
+10
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Милан 757
Что Хаверц что Маунт были отстой ...
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Тухель
Кстати в защиту Хаверца он отбирал мяч лучше Райса. Отборов 5 у немца за игру было. Да и почему молчат про Маунта. Майну или как этого молодого, но он выглядел лучше распиаренного воспитанника Челси, а на фоне Фернандеша Маунт вообще мало походил на профессионального футболиста.
+5
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AmanEsen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вы на Генича жалуетесь
этот хоть просто клубный комментатор, туда всегда любителей берут
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ARIGAMI ARIGAMI
А вы на Генича жалуетесь
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Okaka
Ответ Ман Сити
Так это же маню, чему все удивляются. Небось за микрофоном был глор вроде здешних
забыл про Онуоху?
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Kipriot
Ну вы мистер, не видели кого и мю челси подсунул
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Vladr
Хорошо что Хаверц беленький, а то бы уже был скандалище!!!
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Профессор из Кобхэма
Хавертц просто не подходит под футбол АПЛ.
Даже в условной Баварии он смотрелся бы хорошо, примерно как в сборной.

Но в АПЛ он не может играть в свой футбол. Где-то скорости не хватает, где-то габаритов(играть как таран), и наоборот габариты мешают играть в более легких футбол. Где-то тонкости не хватает, где-то ментально проседает.
В итоге навыки вроде все есть, а вроде никак выделится не может.

Хавертцу надо было либо в Германию возвращаться, либо в Испании пробовать.
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Mark Safa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А вы на Генича жалуетесь
Просто Генич боится использовать это слово, зная что он от него далеко не ушел
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Локоть Артеста
Ответ Брэд Либил
"говно на воротах", инглиш эдишен
А потом Торнли будет оправдываться что имел ввиду датского футболиста)))
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red hikkikomori
Ответ Тухель
Кстати в защиту Хаверца он отбирал мяч лучше Райса. Отборов 5 у немца за игру было. Да и почему молчат про Маунта. Майну или как этого молодого, но он выглядел лучше распиаренного воспитанника Челси, а на фоне Фернандеша Маунт вообще мало походил на профессионального футболиста.
Кто знает, может что и говорил комментатор про Маунта, но явно не в такой форме. А так да, пока Маунт во всех товарках ничего не показал
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Манковский
Таким он вчера и был.
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Не уверен!!
Журналисты чего то слишком большого мнение о себе стали
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Bdv68
Да может просто бухой был?
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Владимир Туаев
У Хавертца очень мощный агент, а это в современном футболе половина дела! То что эта футбольная посредственность пользуется спросом у больших клубов это конечно исключительно его заслуга!
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red hikkikomori
На правду не обижаются как говорится
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CriminalJoint62
Хавертц ему в ботинок насрал, иначе такой непрофессионализм сложно объяснить
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