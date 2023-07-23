Комментатор клубного телевидения «МЮ» назвал Кая Хавертца «отстоем» в прямом эфире.

В воскресенье, 23 июля, «МЮ» и «Арсенал» провели товарищеский матч в Нью-Йорке. « » одержал победу со счетом 2:0.

В начале второго тайма экс-игрок «МЮ» Бен Торнли, комментировавший трансляцию на клубном телевидении, резко раскритиковал вингера « » .

«Я бы убрал Кая Хавертца, он отстой», – сказал Торнли, отвечая на вопрос о том, что бы он изменил на месте главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Стюарт Гарднер, комментировавший игру вместе с Торнли, спросил у коллеги: «Что ты имеешь против Хавертца?» Бен ответил: «Я ничего не имею против него».