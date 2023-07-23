Комментатор клубного ТВ «МЮ» назвал Хавертца «отстоем» во время трансляции матча с «Арсеналом»
Комментатор клубного телевидения «МЮ» назвал Кая Хавертца «отстоем» в прямом эфире.
В воскресенье, 23 июля, «МЮ» и «Арсенал» провели товарищеский матч в Нью-Йорке. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:0.
В начале второго тайма экс-игрок «МЮ» Бен Торнли, комментировавший трансляцию на клубном телевидении, резко раскритиковал вингера «Арсенала» Кая Хавертца.
«Я бы убрал Кая Хавертца, он отстой», – сказал Торнли, отвечая на вопрос о том, что бы он изменил на месте главного тренера «канониров» Микеля Артеты.
Стюарт Гарднер, комментировавший игру вместе с Торнли, спросил у коллеги: «Что ты имеешь против Хавертца?» Бен ответил: «Я ничего не имею против него».
Даже в условной Баварии он смотрелся бы хорошо, примерно как в сборной.
Но в АПЛ он не может играть в свой футбол. Где-то скорости не хватает, где-то габаритов(играть как таран), и наоборот габариты мешают играть в более легких футбол. Где-то тонкости не хватает, где-то ментально проседает.
В итоге навыки вроде все есть, а вроде никак выделится не может.
Хавертцу надо было либо в Германию возвращаться, либо в Испании пробовать.