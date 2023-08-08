Губерниев о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Можно выключить телевизор, если не устраивает. Не поможет – аптека за углом»

Дмитрий Губерниев ответил Алексею Стрепетову на критику комментаторов «Матч ТВ».

Экс-игрок «Зенита» ранее обвинил комментаторов телеканала в предвзятом отношении к питерскому клубу.

– Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. « » всегда был серьезным раздражителем для любой команды. Поэтому, если забивают «Зениту», в Санкт-Петербурге люди огорчаются, но по всей стране они могут интенсивно радоваться.

«Зенит» – это флагман, и многим чемпионство его надоело. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом.

– Насколько критично, если комментатор в матче поддерживает одну из команд? Если их двое, то мне кажется, это даже интереснее.

– Наши комментаторы хорошо делают свою работу. Существует опасность, когда придет искусственный интеллект, комментаторы могут стать ненужными. Но мне кажется, что именно отношение человека к происходящему предопределяет эмпатию.

На « » все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие, – сказал .

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