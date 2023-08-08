Губерниев о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Можно выключить телевизор, если не устраивает. Не поможет – аптека за углом»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Алексей Стрепетов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев ответил Алексею Стрепетову на критику комментаторов «Матч ТВ».

Экс-игрок «Зенита» ранее обвинил комментаторов телеканала в предвзятом отношении к питерскому клубу.

– Мне кажется, что свои собственные комплексы не надо выносить на суд общественности. «Зенит» всегда был серьезным раздражителем для любой команды. Поэтому, если забивают «Зениту», в Санкт-Петербурге люди огорчаются, но по всей стране они могут интенсивно радоваться.

«Зенит» – это флагман, и многим чемпионство его надоело. Никакого криминала я не вижу. Если кого-то что-то не устраивает, то можно сделать потише, выключить телевизор, а если это не поможет, то аптека за углом.

– Насколько критично, если комментатор в матче поддерживает одну из команд? Если их двое, то мне кажется, это даже интереснее.

– Наши комментаторы хорошо делают свою работу. Существует опасность, когда придет искусственный интеллект, комментаторы могут стать ненужными. Но мне кажется, что именно отношение человека к происходящему предопределяет эмпатию.

На «Матч ТВ» все комментаторы прекрасные. Футбольные – все гениальные, а что касается биатлона, лыж и плавания, то здесь комментаторы просто хорошие, – сказал Губерниев.

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23 комментария

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Влад161
т.е. этот человек не принимает любую критику, даже конструктивную?!🤦🏻‍♂️(ее масса была, даже на этом ресурсе, от неплохих комментаторов и многих других)🤔 может не просто так её много, и нужно в себе покопаться, а не губу дуть?!🤦🏻‍♂️
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+11
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Максим Белолипцев
Так вам наши деньги платят, господин Губерниев, вот в чём загвоздка
+9
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+9
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Bergkamp007
Так и делаем, когда твою рожу по ящику показывают
+5
0
+5
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Zidan4ik
Больная голова не осознает, что он из нашего кармана кормится?
+3
0
+3
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Александр Жердин
Ответ wonderwall
Он там личную жизнь вратаря сборной Дании ( по его словам) обсуждал,забыв выключить микрофон. Не понимаю,почему его тогда не погнали с канала
Про вратаря Дании не знаю, может и было. Не слежу специально за этим, как бы помягче то сказать....А вот как он Славу Малафеева обливал грязью, замечательно помню. На тот момент Слава стоял в воротах сборной.
+2
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Тыр Пырыч
Ответ Дмитрий Чадаев
Что-то не припомню, чтобы Губерниев комментировал матчи РПЛ
да не дай бог ему(посетителю аптек) про футбол рассуждать
+2
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Павел Шештанов
Когда комментатор один работает на матче, ещё можно послушать. Но вот когда они там собираются вдвоём и каждый норовит слово вставить, так и хочется кинуть чем нибудь в этих идиотов.
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Павел Шештанов
Что то Губерниев возомнил о себе. Я бы сто раз подумал назвать его хорошим комментатором.
+1
0
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wonderwall
Ответ Дмитрий Чадаев
Что-то не припомню, чтобы Губерниев комментировал матчи РПЛ
Было когда-то дело. С тех пор,если не ошибаюсь, не комментирует
+1
0
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Сергей Жарковский
Действительно хочется выключить звук телевизора, когда слышишь " переговоры" между собой двух недокоментаторов обсуждающих что угодно только не матч.
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Isshin88
Где-то на «загнивающем Западе» если бы комментатор или журналист общался в таком стиле, то на следующий день его бы уже не было на этом канале.
+1
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Виктор
Вот только жаль, что родители этих недокомментаторов, не знали, что в аптеках за углом продаются противозачаточные
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Александр Жердин
Ну , что что, а хамить Губерниев умеет. Еще и орать в микрофон. На этом его таланты заканчиваются. Ой, нет! Ещё заниматься лизоблюдством. Вот теперь - всё. Точно всё.
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Isshin88
Вот он ещё один патриот, который очень любит Россию и очень уважает народ, который является потребителем его «контента» и из налогов которого оплачивается эта пародия на телеканал, на котором он работает.
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Клирик
После просмотра матча хочется успокоительных, да, тут он прав.
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Дмитрий Чадаев
Ответ wonderwall
Было когда-то дело. С тех пор,если не ошибаюсь, не комментирует
Комментарий удален пользователем
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укротитель троллей
Ответ Дмитрий Чадаев
Что-то не припомню, чтобы Губерниев комментировал матчи РПЛ
комментировал в перерыве матча Спартак ЦСКА )))
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Евгений Суворов
Ответ Дмитрий Чадаев
Комментарий удален пользователем
это Нагучев сказал
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wonderwall
Ответ Дмитрий Чадаев
Комментарий удален пользователем
Он там личную жизнь вратаря сборной Дании ( по его словам) обсуждал,забыв выключить микрофон. Не понимаю,почему его тогда не погнали с канала
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Ярик01
Традиции советских продмагов
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wonderwall
Ответ Александр Жердин
Про вратаря Дании не знаю, может и было. Не слежу специально за этим, как бы помягче то сказать....А вот как он Славу Малафеева обливал грязью, замечательно помню. На тот момент Слава стоял в воротах сборной.
ну это когда он отмазки уже искал. Он же и Малафеева оскорбил и по его покойной супруге прошелся .Гнилой тип
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