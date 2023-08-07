Иван Федотов о Мбаппе в «Реале»: «Амбициозные игроки делают команду лучше. Он должен считаться с тем, что футбол – командный вид спорта»

Теги ЦСКА Реал Мадрид КХЛ Иван Федотов Килиан Мбаппе Хоккей

Иван Федотов высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я думаю, не будет ничего страшного, если Мбаппе перейдет в «Реал», потому что амбициозные и целеустремленные игроки делают команду лучше.

Я смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом – и это мэтр своего дела, который говорил: «Я не обязан вам нравиться, вы не должны меня любить, но мы знаем, для чего мы все здесь собрались, – мы хотим добиться того, чего не добивались ранее».

Если Мбаппе перейдет в «Реал», то ему создадут там все условия, а он, в свою очередь, проявит себя как хороший партнер с высокими профессиональными качествами и амбициозностью.

Думаю, что благодаря силе характера он сможет совладать со своими предыдущими убеждениями, потому что он должен считаться с тем, что футбол – это все-таки командный вид спорта, а не индивидуальный.

Тем более если ты играешь в таком клубе, как «Реал», – сказал вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов.

5 комментариев

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«Футбол - командный вид спорта»

в последнее время об этом стали почему-то забывать
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а всё таки Федотов Филадельфию лучше не сделал)
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может Реал возвратится к званию одной из лучших команд Европы и мира после перехода в него Мбаппе. Я давно не ставил на победы Реала, теперь можно взять на заметку по линии олимпбет кз. Игра оживится.
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Ваня, а расскажи нам побольше о «предыдущих убеждениях» Килиана
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Тем и отличается Мбапе от Фидотова, что амбициозный и ради своей выгоды готов кого угодно кинуть и в итоге склоняется к правильному выбору.
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