Иван Федотов о Мбаппе в «Реале»: «Амбициозные игроки делают команду лучше. Он должен считаться с тем, что футбол – командный вид спорта»

Иван Федотов высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я думаю, не будет ничего страшного, если Мбаппе перейдет в «Реал», потому что амбициозные и целеустремленные игроки делают команду лучше.

Я смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом – и это мэтр своего дела, который говорил: «Я не обязан вам нравиться, вы не должны меня любить, но мы знаем, для чего мы все здесь собрались, – мы хотим добиться того, чего не добивались ранее».

Если Мбаппе перейдет в «Реал», то ему создадут там все условия, а он, в свою очередь, проявит себя как хороший партнер с высокими профессиональными качествами и амбициозностью.

Думаю, что благодаря силе характера он сможет совладать со своими предыдущими убеждениями, потому что он должен считаться с тем, что футбол – это все-таки командный вид спорта, а не индивидуальный.

Тем более если ты играешь в таком клубе, как «Реал», – сказал вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов.