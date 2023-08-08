«Лацио» за 15 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Исаксена. Он лучший бомбардир лиги Дании-2022/23

Теги Лацио серия А Италия высшая лига Дания Мидтьюлланд трансферы Густав Исаксен Футбол

Датский вингер Густав Исаксен присоединился к «Лацио».

Римский клуб объявил о подписании 22-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

По информации Ekstra Bladet, «Мидтьюлланд» получит 15 миллионов евро за продажу игрока. 

В чемпионате Дании-2022/23 Исаксен провел 32 матча, отличившись 18 голами и 5 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром лиги. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.sslazio.it/

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4 комментария

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Ответ Эмиль Джафаров
Объективно, играет роль репутация лиги. Даже не столько из за СВО, сколько в целом, что из России немного хороших игроков было. Можете хоть закидать камнями, но Захарян объективно если и хуже (а Лацио очевидно изучал обоих игроков детально), то не настолько, чтобы зажать 2-3 миллиона на игрока, который был включен в расширенный список Golden Boy и его вел Челси (это факт). Просто доплатить 2-3 миллиона за игрока из лиги, которая уже знакома многим клубам - надежнее, чем рисковать с котом в мешке из РПЛ. И пока условный Кузяев, Миранчук и остальные не начнут блистать хотя бы на уровне клубов второго эшелона - у нас даже игроков потенциально уровня Месси не будут покупать за 10+
Исаксен легионером не считается, в отличии от Захаряна.
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посмотрим на парня в Лацио
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Видимо, впечатлил в том сезоне ЛЕ. Несколько мячей забил как раз Лацио.
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