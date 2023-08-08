«Лацио» за 15 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Исаксена. Он лучший бомбардир лиги Дании-2022/23
Датский вингер Густав Исаксен присоединился к «Лацио».
Римский клуб объявил о подписании 22-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.
По информации Ekstra Bladet, «Мидтьюлланд» получит 15 миллионов евро за продажу игрока.
В чемпионате Дании-2022/23 Исаксен провел 32 матча, отличившись 18 голами и 5 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром лиги.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://www.sslazio.it/
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