«Лацио» за 15 млн евро купил вингера «Мидтьюлланда» Исаксена. Он лучший бомбардир лиги Дании-2022/23

Датский вингер Густав Исаксен присоединился к «Лацио».

Римский клуб объявил о подписании 22-летнего футболиста. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.

По информации Ekstra Bladet, « » получит 15 миллионов евро за продажу игрока.

В чемпионате Дании-2022/23 провел 32 матча, отличившись 18 голами и 5 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром лиги.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.sslazio.it/

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