«Лацио» отдал 20-летнего правнука Муссолини в аренду «Пескаре»

Теги Лацио серия А Италия трансферы Пескара Футбол

«Лацио» отдал правнука Муссолини в аренду «Пескаре».

20-летний Романо Флориани Муссолини, правнук бывшего премьер-министра Италии Бенито Муссолини, официально стал игроком «Пескары», перейдя туда на правах аренды.

Правый защитник проведет в новом клубе весь этот сезон и вернется в «Лацио» в июне 2024 года.

Напомним, Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

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8 комментариев

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Последний абзац читается так, как будто спортс предлагает перейти по тегу «муссолини» и посмотреть его статистику
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ПРАВЫЙ защитник)
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Открыт новый персонаж: Правнук Муссолини.
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Ответ Stadjer
Последний абзац читается так, как будто спортс предлагает перейти по тегу «муссолини» и посмотреть его статистику
У Бенито была неплохая стата. До сих пор многие в Италии его уважают.
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Ответ Сергей Орлов
ПРАВЫЙ защитник)
ПРАВнук
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Лацио известны были своими правыми взглядами, а теперь могут гордо говорить за нас играл сам Муссолини🙃
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Ответ Ivan Balashov
ПРАВнук
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Ответ Ivan Balashov
Открыт новый персонаж: Правнук Муссолини.
Он тут открыт уже лет 5 как, с тех пор как в юношескую команду Лацио попал)
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