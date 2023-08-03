«Лацио» отдал 20-летнего правнука Муссолини в аренду «Пескаре»

«Лацио» отдал правнука Муссолини в аренду «Пескаре».

20-летний Романо Флориани Муссолини, правнук бывшего премьер-министра Италии Бенито Муссолини, официально стал игроком «Пескары», перейдя туда на правах аренды.

Правый защитник проведет в новом клубе весь этот сезон и вернется в «Лацио» в июне 2024 года.

Напомним, Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

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