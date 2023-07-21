«Лацио» купил автора покера «Реалу» Кастельяноса у «Нью-Йорк Сити» за 15+5 млн евро

Теги Лацио МЛС Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига трансферы Жирона Джанлука Ди Марцио Нью-Йорк Сити Валентин Кастельянос Футбол

Валентин Кастельянос перешел в «Лацио» из МЛС.

Итальянский клуб приобрел 24-летнего нападающего у «Нью-Йорк Сити».

«Лацио» заплатит за трансфер аргентинца 15 миллионов евро плюс еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне Валентин Кастельянос выступал за «Жирону» на правах аренды и забил 13 мячей в 35 матчах Ла Лиги.

В игре 31-го тура прошлого сезона Кастельянос отметился покером в ворота «Реала» (4:2).

Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?

5 комментариев

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error505
Отец Мадрида в Италии! Удачи!
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Ёomus
Ееее ееее!!!
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Игорь Новиков
Классная покупка для орлов.
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Surviving
Откуда откуда?
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Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
Классная покупка для орлов.
Сдаст Прёведель - карета превратится в тыкву. 21 сухарь, вот и весь "саррибол" лацио в прошлом сезоне
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