«Лацио» купил автора покера «Реалу» Кастельяноса у «Нью-Йорк Сити» за 15+5 млн евро
Валентин Кастельянос перешел в «Лацио» из МЛС.
Итальянский клуб приобрел 24-летнего нападающего у «Нью-Йорк Сити».
«Лацио» заплатит за трансфер аргентинца 15 миллионов евро плюс еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Валентин Кастельянос выступал за «Жирону» на правах аренды и забил 13 мячей в 35 матчах Ла Лиги.
В игре 31-го тура прошлого сезона Кастельянос отметился покером в ворота «Реала» (4:2).
Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?
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