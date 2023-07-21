«Лацио» купил автора покера «Реалу» Кастельяноса у «Нью-Йорк Сити» за 15+5 млн евро

Валентин Кастельянос перешел в «Лацио» из МЛС.

Итальянский клуб приобрел 24-летнего нападающего у « ».

« » заплатит за трансфер аргентинца 15 миллионов евро плюс еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне выступал за «Жирону» на правах аренды и забил 13 мячей в 35 матчах Ла Лиги.

В игре 31-го тура прошлого сезона Кастельянос отметился покером в ворота « » (4:2).

Он забил «Реалу» четыре мяча за час. Кто такой Валентин Кастельянос?