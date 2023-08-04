«Лацио» подписал Камаду. Клуб выбирал между Захаряном и экс-хавбеком «Айнтрахта»
«Лацио» подписал хавбека сборной Японии.
Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключил с «Лацио» контракт по схеме «2+1».
Сообщалось, что его зарплата составит 3,4 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что в связи с лимитом на игроков не из Евросоюза римляне могли подписать либо Камаду, либо Арсена Захаряна из «Динамо».
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