«Лацио» подписал Камаду. Клуб выбирал между Захаряном и экс-хавбеком «Айнтрахта»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лацио серия А Италия трансферы Даити Камада Арсен Захарян Футбол

«Лацио» подписал хавбека сборной Японии.

Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключил с «Лацио» контракт по схеме «2+1».

Сообщалось, что его зарплата составит 3,4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в связи с лимитом на игроков не из Евросоюза римляне могли подписать либо Камаду, либо Арсена Захаряна из «Динамо».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ аноним анонимович
а двоих было не купить? ;)
В клубе было одно место на игрока не из ЕС
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Качественно, но этого мало для игры на три фронта.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не, ну выбирать между Камадой и Захаряном это в принципе странно - совсем разного опыта и уровня подготовки игроки. Камада не один сезон отыграл в топ-лиге с высокой интенсивностью и тут выбор "или или" как-то странен. Тут скорее Камада под усиление прямо сейчас, а Захаряна брать на перспективу и для начала в аренду в клуб Серии А попроще на пару сезонов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Surviving
Айнтрахт предлагал продлить, то он в Дортмунд то куда то ещё собирался, а оказался в Лацио, странный парень.
Ну завтра ему стукнет 27 так что не так уж много он будет играть на топ уровне
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ожидаемо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ аноним анонимович
а двоих было не купить? ;)
кстати точно Камада тем более свободным агеноом перешёл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а двоих было не купить? ;)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подписали игрока из страны "оси" , что ещё ожидать от Лацио)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Долго выбирал то? В Лацио об этом выборе вообще знают?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правильный выбор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Surviving
Смысл переходить из Айнтрахта в Лацио, совсем недалекий.
он был свободным агентом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Bego Yusupov
он был свободным агентом
Айнтрахт предлагал продлить, то он в Дортмунд то куда то ещё собирался, а оказался в Лацио, странный парень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий