Сергей Семак: «Нам ближе Европа с точки зрения футбола. Но здесь вопрос, реально ли это. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Сергей Семак высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно.

Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению точно нет. Футбол там развивается, и хорошо.

Здесь важно понять, сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или [нужно] перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой», – сказал тренер «Зенита».

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38 комментариев

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Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
+24
-12
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Усы Шлюбы
Разочаровался в Семаке… Какой-то непричёмыш без своего мнения.
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QWertY
Расформирование нынешнего российского футбола я не считаю катастрофой
+17
-7
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Tollie
Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
страстотерпец
+9
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xa-xa
Курица не птица..
Азия не заграница..
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xa-xa
Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
... Задачи на выход из группы не стояло...
+7
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Екн Лор
Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
По лимиту он противником всегда был)
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SMART789
Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
ну как же, ну к чему же доцепииться к Сергею Семаку

вечная московская проблема)))
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xa-xa
Ответ Усы Шлюбы
Разочаровался в Семаке… Какой-то непричёмыш без своего мнения.
Прозрел?
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.ru
конечно ближе... окно открыл и вот уже она, Европа
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Iuasamotu
Ответ Isshin88
Не только футбол. Россия всегда была европейской цивилизацией.
Вот именно, что была
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a2wai
Ответ London.is.blue
А там что ждут? Япония, Австралия, Южная Корея вроде на другой стороне. А это ключевые страны Азии после Китая.
Ну вообще говорили, что корейцы на голосовании в начале года когда заходила речь о приглашении РФС в АФК, были вполне не против.
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Isshin88
Ответ Iuasamotu
Вот именно, что была
Спорный вопрос. Как бы не навязывали с экранов. Менталитет людей, история, всё чем пользуются люди в обычной жизни, язык - всё часть Европы.
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xa-xa
Ответ QWertY
Расформирование нынешнего российского футбола я не считаю катастрофой
Судя по всему у нас есть только ногомяч..
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Злодей Спб
Странно, что у тренера сборной не берут интервью по вопросам FAN ID и Азии, а требуют каких-то откровений от Семака.

Да, Семак - самый успешный российский тренер последней пятилетки, но от него в данных вопросах вообще ничего не зависит. Что от него хотят услышать?

Нет, я в принципе понимаю, чего хотят - чтобы он себя закопал на интервью, а потом по звонку его уволили. Но он наёмный работник одного из 16ти клубов РПЛ, а не функционер РФС и даже не тренер сборной.

Свое мнение по поводу FAN ID он выразил - проблемы посещаемости связаны не со сложностью оформления, а с "непринятием со стороны фанатов". Это уже в 10 раз больше чем сказали все наши футбольные функционеры и "эксперты" МатчТВ вместе взятые, дружно засунувшие языки в одно место.
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Isshin88
Не только футбол. Россия всегда была европейской цивилизацией.
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Filipp Gorski
На дальний восток захотел полетать?)
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Жесткий Костас
Тебе скажут- в чемпионат какого нибудь Габона пойдёшь с радостью, Сема.
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Mikas7
Семак все просто ...ты же знаешь , Украина на Россию не пойдет как Германия и сами знаете кто
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Глебиньо
не считаю трагедией-расформирование клубов и возражение чемпионата трудовых коллективов👍😆
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Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
Там главное, что жену пока всё устраивает.
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S-V-D
Ответ Ебздрогыч
Семак как промакашка - никакой своей позиции, все всегда устраивает
А это не его позицию ты только что прокомментировал?
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Bugy
типичный конформист) ну к нему претензий никаких, он в этой системе добился всего, ничего другого от него ждать и не приходится
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Sobachkin
Как всегда Семак мямля, не может чётко сказать
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Iuasamotu
Ответ Isshin88
Спорный вопрос. Как бы не навязывали с экранов. Менталитет людей, история, всё чем пользуются люди в обычной жизни, язык - всё часть Европы.
Это очень большая ошибка, равнять цивилизованность быта с цивилизованностью мышления людей. Общество, которое поддерживает агрессию против соседей, никакими турецкими мочалками, шампунями и пылесосами не отмоется
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