Сергей Семак: «Нам ближе Европа с точки зрения футбола. Но здесь вопрос, реально ли это. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой»
Сергей Семак высказался о возможном переходе РФС в Азию.
«С точки зрения футбола нам ближе Европа. Но здесь вопрос, реально ли это. Играть в любом случае нужно.
Как показала практика, легко не будет нигде. В том же Иране интенсивный, агрессивный футбол. Может, по уровню они нам уступают, но по движению точно нет. Футбол там развивается, и хорошо.
Здесь важно понять, сколько продлится бан. Есть ли возможность ждать или [нужно] перейти к другому направлению. Глобально я не считаю переход в Азию катастрофой», – сказал тренер «Зенита».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Азия не заграница..
вечная московская проблема)))
Да, Семак - самый успешный российский тренер последней пятилетки, но от него в данных вопросах вообще ничего не зависит. Что от него хотят услышать?
Нет, я в принципе понимаю, чего хотят - чтобы он себя закопал на интервью, а потом по звонку его уволили. Но он наёмный работник одного из 16ти клубов РПЛ, а не функционер РФС и даже не тренер сборной.
Свое мнение по поводу FAN ID он выразил - проблемы посещаемости связаны не со сложностью оформления, а с "непринятием со стороны фанатов". Это уже в 10 раз больше чем сказали все наши футбольные функционеры и "эксперты" МатчТВ вместе взятые, дружно засунувшие языки в одно место.