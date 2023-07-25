«Ливерпуль» предложил 37 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» отказал – клуб хочет 50 млн

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Футбол

«Саутгемптон» не продал Ромео Лавиа «Ливерпулю».

Как сообщает The Athletic, «красные» сделали предложение о трансфере 19-летнего полузащитника за 37 миллионов фунтов. «Саутгемптон» ответил отказом – клуб хочет получить 50 миллионов фунтов. 

«Ливерпуль» нацелился на подписание Лавиа, поскольку хочет укрепить свою линию полузащиты после ухода Наби Кейта, Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Артура. Джордан Хендерсон и Фабиньо тоже могут покинуть клуб, но трансфер последнего находится под угрозой срыва

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг пишет, что сам Ромео хочет перейти в «Ливерпуль» и уже согласился на этот трансфер. 

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь

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13 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Укрепить 19-летним полузащитником?
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Isshin88
Сюр конечно. За 19 летнего платить такие бешеные деньги…
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DolJun
чую если брайтон будет упираться - боули психанет и заплатит 50 за этого нонейма.
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Topson_77
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Нифига себе, команда вылетела в чш, а после такого по скидке игроков раздают, а тут нос воротят. Забыли кто их кормил все эти годы?!
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Усатая Козляра
«Сити обходит ФФП в сговоре с Саутгемпотном продавая им молодежь», кричали на этом сайте ровно год назад, когда Саут отвалил 15 млн за этого «ноунейма»
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Александр Высочкин
FSG обещали 350лямов на трансферы, купили на105 и закрыли ТО нужно ещо минимум 1го пз и защитника
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Born is the King
Слишком распиарен. На самом деле толковых опорников мало. Того же Деклана впарили за 125 хотя если и сравнивать с опорниками 2000х то его уровень максимум Томас Гравесен или Сидуэлл
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David Aprasidze
Ламберт, Клайн, Лаллана, Ловрен, Вирджил, Мане, Лавиа..
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Арман Мартиросян
Ответ f5dfmvw9bk
Он лучше Фаба выступил в прошедшем сезоне так-то. А так, согласен, воспитанники Сити как будто из золота сделаны
Так то сомневаюсь. Не смотрел достаточно игр Саутгемптона, так что на объективность не претендую, но команда вылетела и пропускала на протяжении сезона очень много голов. Опорный полузащитник напрямую должен влиять на игру в защите и не допустить много опасных моментов у своих ворот.
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