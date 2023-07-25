«Ливерпуль» предложил 37 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» отказал – клуб хочет 50 млн
«Саутгемптон» не продал Ромео Лавиа «Ливерпулю».
Как сообщает The Athletic, «красные» сделали предложение о трансфере 19-летнего полузащитника за 37 миллионов фунтов. «Саутгемптон» ответил отказом – клуб хочет получить 50 миллионов фунтов.
«Ливерпуль» нацелился на подписание Лавиа, поскольку хочет укрепить свою линию полузащиты после ухода Наби Кейта, Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Артура. Джордан Хендерсон и Фабиньо тоже могут покинуть клуб, но трансфер последнего находится под угрозой срыва.
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг пишет, что сам Ромео хочет перейти в «Ливерпуль» и уже согласился на этот трансфер.
В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику бельгийца можно найти здесь.
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