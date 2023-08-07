Александр Мостовой: «Зенит» не хило так трясет – и Семак пока не понимает, что с этим делать. Они могут и не стать чемпионами, если другие клубы это почувствуют»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о неудачных результатах «Зенита».

После 3 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга набрал 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Сейчас «Зенит» не хило так трясет – видно, что Семак пока не понимает, что с этим делать. Если другие клубы это почувствуют, то «Зенит» может и не стать чемпионом.

Без Малкома и Вендела это вообще другая команда. Вчера Вендел вышел на поле и в своей неоптимальной форме был лучшим. Его уход будет существенной потерей. Наверное, «Зенит» соберется, но пока не понятно, как они будут заменять ушедших футболистов.

«Спартак» и «Краснодар» свои очки не теряют, они оказывают давление на «Зенит». Но думаю, что у «Спартака» запас прочности побольше будет, чем у «быков», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

У «Зенита» худший показатель xG в РПЛ – 1,9 в первых 3 турах. Питерцы пробили в створ 8 раз – меньше ударов лишь у «Пари НН»

Тимощук об отставании «Зенита» от «Спартака»: «5 очков после 3 туров – достаточно много. Надеюсь, удастся заменить ушедших игроков»

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24 комментария

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Вот и посмотрим какой из Семака реальный тренер с составом на порядок не сильнее чем у конкурентов.Имхо, мы смотрим самый интересный сезон РПЛ за лет 5
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Ответ Spartakus1984
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Слушай,давай объективно,назовешь состав Зенита на ЛЧ с Лейпцигом,Лионом и Бенфикой?К слову потеряли шансы в последней игре только на выход из группы,где сами себе нааривозили.Рвндемийнте соревнование дублей назвать ЛЧ сложно,ибо там играли Ппозин,Шамкие,Мусаев...далее по списку,а последняя ЛЧ неплохо провели,да и Бетис могли побеждать,играли не хуже.А что у тебя про квалификации твоей команды кстати?
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Батюшки, Мостовой ты ли это, без желчи ,зависти и вполне адекватно.
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И где Зенит трясет? Суперкубок с ЦСКА.Да.не лучшая игра.Итог-победа. Кубок против Ахмата,на фишке Ахмата в контратаке забили два.Ростов.Пенальт на 93 минуте из-за невнимательности Мостового. Вчера две ошибки Ренана и из 3 моментов Динамо забило 3.При этом первый еще как то можно назвать 6040 Зенит по игре.Второй. Зенит просто зажал и в итоге то сравнял. Прошло 4 матча,но уже кризис оказывается у Семакк,который к слову не руководил напрямую вчера и вообще был удален за непойми что. Ушли Малком,Кузяев,Вендел загулял. Или все правда считают,что Зенит не будет усиливаться и те кто есть не могут результат давать.Вряд ли это так работает. пройдет 10 туров,там можно будет что-то сказать.игра с Крыльями покажет как и что хорошо,а что не очень.с неуступчивым Факелом. Зенит не один сезон не проходил легко и как по маслу,но каждый год усиливался,варьировал состав и добивался трофея. Как минимум о чем то говорить по итогам 3 матчей ЧР какой-то поппулизм.
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И чего все эти утырки так возбудились? Чемпионат завтра заканчивается?
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Обычная история, любой коллектив на пике 2-3 года, потом всё сначала. Дик Адвокаат подтвердит.
Акела промахнулся, шакалы повизгивают...
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Ответ Виктор
И чего все эти утырки так возбудились? Чемпионат завтра заканчивается?
так у спартОчка традиционно чемпионат в районе 5го тура примерно заканчивается,когда им медали золотые выносят бггг
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"Зенит нехило так трясет" - это просто до такой степени смешно, что аж до слёз, люди 5 лет чемпионы, проиграли одну игру и "Семак не понимает что с этим делать". Саша, иди работай уже, хватит херню всякую нести уже
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Судя по комментариям на sports, здесь уже почти все поняли, что Зенит не чемпион в этом сезоне. Правда и в прошлые сезоны в первых турах это писали все, кому не лень, но в этот раз точно не чемпион. 😂😂😂
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Ответ Вячеслав Полешев
Батюшки, Мостовой ты ли это, без желчи ,зависти и вполне адекватно.
Метит на место Семака, не иначе)
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Ответ Rio de Janeiro
Вот и посмотрим какой из Семака реальный тренер с составом на порядок не сильнее чем у конкурентов.Имхо, мы смотрим самый интересный сезон РПЛ за лет 5
Не на порядок, но 8 иностранцев по-любому в стартовом.
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Решил измором взять Саша😁,через день про Зенит говорит.
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Осталось КС проиграть, и всё будет 👌. по игре постоянно имеем преимущество, а результат сам видишь. по воротом хотя бы попытались пробить, а то со времён Кержакова и Халка, вообще бить перестали, даже обсуждать не хочу.
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Это он к тому написал, что только Царь может спасти Зенит? Люблю Мостового футболиста, нравился от и как комментатор здесь на сайте, поначалу, но уже очень надоел. Сколько можно по любому поводу разводить одно и тоже?
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Ответ Spartakus1984
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«Сергей Семак, 5 лет
не понимает, что происходит»
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Ответ Spartakus1984
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ЛЧ, а это что за аббревиатура?
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Ответ Артем Галкин
И где Зенит трясет? Суперкубок с ЦСКА.Да.не лучшая игра.Итог-победа. Кубок против Ахмата,на фишке Ахмата в контратаке забили два.Ростов.Пенальт на 93 минуте из-за невнимательности Мостового. Вчера две ошибки Ренана и из 3 моментов Динамо забило 3.При этом первый еще как то можно назвать 6040 Зенит по игре.Второй. Зенит просто зажал и в итоге то сравнял. Прошло 4 матча,но уже кризис оказывается у Семакк,который к слову не руководил напрямую вчера и вообще был удален за непойми что. Ушли Малком,Кузяев,Вендел загулял. Или все правда считают,что Зенит не будет усиливаться и те кто есть не могут результат давать.Вряд ли это так работает. пройдет 10 туров,там можно будет что-то сказать.игра с Крыльями покажет как и что хорошо,а что не очень.с неуступчивым Факелом. Зенит не один сезон не проходил легко и как по маслу,но каждый год усиливался,варьировал состав и добивался трофея. Как минимум о чем то говорить по итогам 3 матчей ЧР какой-то поппулизм.
8 ударов в створ за 3 матча, вот это проблема...
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Ответ Валера, уходи!!!
8 ударов в створ за 3 матча, вот это проблема...
2- с Пари.1 с Ростовом 2 с Ахматом 2 с Динамо. 6 голов. Очевидно голевая засуха. Один касьерра за 2 тура положил 3,что за весь предыдущий сезон не бывало. Не спорю,может кто xg как в FIFA считает,тогда да,тогда наверное проблема для тех кто их считает.
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Ответ Артем Галкин
И где Зенит трясет? Суперкубок с ЦСКА.Да.не лучшая игра.Итог-победа. Кубок против Ахмата,на фишке Ахмата в контратаке забили два.Ростов.Пенальт на 93 минуте из-за невнимательности Мостового. Вчера две ошибки Ренана и из 3 моментов Динамо забило 3.При этом первый еще как то можно назвать 6040 Зенит по игре.Второй. Зенит просто зажал и в итоге то сравнял. Прошло 4 матча,но уже кризис оказывается у Семакк,который к слову не руководил напрямую вчера и вообще был удален за непойми что. Ушли Малком,Кузяев,Вендел загулял. Или все правда считают,что Зенит не будет усиливаться и те кто есть не могут результат давать.Вряд ли это так работает. пройдет 10 туров,там можно будет что-то сказать.игра с Крыльями покажет как и что хорошо,а что не очень.с неуступчивым Факелом. Зенит не один сезон не проходил легко и как по маслу,но каждый год усиливался,варьировал состав и добивался трофея. Как минимум о чем то говорить по итогам 3 матчей ЧР какой-то поппулизм.
Нейросети еще нескоро захватят мир.
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