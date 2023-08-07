Александр Мостовой: «Зенит» не хило так трясет – и Семак пока не понимает, что с этим делать. Они могут и не стать чемпионами, если другие клубы это почувствуют»
Александр Мостовой поделился мнением о неудачных результатах «Зенита».
После 3 туров Мир РПЛ клуб из Санкт-Петербурга набрал 4 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.
«Сейчас «Зенит» не хило так трясет – видно, что Семак пока не понимает, что с этим делать. Если другие клубы это почувствуют, то «Зенит» может и не стать чемпионом.
Без Малкома и Вендела это вообще другая команда. Вчера Вендел вышел на поле и в своей неоптимальной форме был лучшим. Его уход будет существенной потерей. Наверное, «Зенит» соберется, но пока не понятно, как они будут заменять ушедших футболистов.
«Спартак» и «Краснодар» свои очки не теряют, они оказывают давление на «Зенит». Но думаю, что у «Спартака» запас прочности побольше будет, чем у «быков», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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не понимает, что происходит»