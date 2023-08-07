Бейе о посте игроков в Рамадан: «Вы узнаете об этом заранее и должны подготовиться. Я говорил игрокам: «Не буду ничего навязывать, это ваша вера и ваше личное дело»

Хабиб Бейе высказался о соблюдении футболистами Рамадана в дни матчей.

В апреле во время Рамадана был исключен из заявки защитник «Нанта» Жауан Хаджам, отказавшийся прервать пост в день матча против «Реймса» в Лиге 1. Кроме того, судьям чемпионата Франции было запрещено делать паузы в матчах во время священного месяца мусульман.

«Дебатам в СМИ не было места, потому что вы не говорили по сути, а лишь оценивали форму.

Когда в июне мы встретились с Редой [Аммашем] (спортивный директор « », который сейчас возглавляет –Sports.ru) и посмотрели на состав, то поняли, что у нас есть 14 игроков, которые соблюдают Рамадан. Мы узнали об этом не за день до Рамадана, поскольку мы их подписали. Вы узнаете, что они собираются соблюдать Рамадан, за полгода до этого, и к этому необходимо подготовиться.

Мне не нравится, когда говорят: «Он соблюдает Рамадан, и это работает, он делает что-то еще, и это не работает». Идея не в этом. Мы с Редой сопровождали их.

Я родился в семье француженки и сенегальца, моя мать – католичка, а отец – мусульманин. Я сказал своим игрокам: «Я не стану вам ничего навязывать, это ваша вера и ваше личное дело, я уважаю это. Кто хочет поститься, тот будет это делать, а кто не хочет поститься в дни матчей – не будет. С другой стороны, мой долг как тренера – следить за вашими выступлениями как по отдельности, так и в команде», – сказал экс-игрок «Марселя».

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