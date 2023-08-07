Директор «Спартака» о Рябчуке: «Опытный футболист, играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов. Мы искали именно левоногого левого защитника»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Рябчук ТАСС Пол Эшуорт Футбол

Спортивный директор «Спартака» объяснил трансфер Олега Рябчука.

Московский клуб подписал трехлетний контракт с защитником сборной Молдовы. 

«Олег – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» – сказал Пол Эшуорт

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18 комментариев

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Ответ LevK
Топовое усиление для мясных. Даже чутка завидно, что мои армейцы так не могут. Хорошо, что к нам в лигу еще приезжают игроки высокого класса.
Сколько я завидовал, когда приезжали Жо, Вагнер, Карвальо, Красич, Думбия, Влашич и другие, когда тюрков перешел к вам, у вас была лучшая селекция, но к сожалению всегда хорошо не бывает, на вашу улицу еще вернётся праздник)
+24
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Топовое усиление для мясных. Даже чутка завидно, что мои армейцы так не могут. Хорошо, что к нам в лигу еще приезжают игроки высокого класса.
+23
-3
+20
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Наши бы страстные фанаты поскорее бы вернулись, для референса Рябчуку)
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Ролик с презентацией вышел крутым. Больше всего понравилась вставка про вечно недовольного болельщика
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Ответ Красная стрела
Даст возможность Хлусевичу в атаке играть. Думаю там у него перспектив намного больше и парень раскроется. Ну не защитник он🤷🏿‍♂️
Этот трансфер открывает ему перспективу бороться за место с Денисовым справа или сесть на лавку. Вместо кого слева в атаке будет играть Хлусевич? Вместо Промеса?
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Ответ MrFrost
Увы, но Рябчук всё же слабее Рожерио. Рожерио добавил бы класса, но всё равно Рябчуку удачи и пусть он посрамит скептиков по типу меня;)
Как ты определил,что слабее?тут люди ни одной игры ни Рябчука ни,Рожерио не видели,но строят выводы.
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Ответ sp.msk.86
Сколько я завидовал, когда приезжали Жо, Вагнер, Карвальо, Красич, Думбия, Влашич и другие, когда тюрков перешел к вам, у вас была лучшая селекция, но к сожалению всегда хорошо не бывает, на вашу улицу еще вернётся праздник)
У Спартака за это время тоже были игроки не хуже:
Видич, Плетикоса, Алекс, Веллитон, МакГиди, Промес, Фернандо.
Может забыл кого-то?!
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Ответ Denis_VD
Этот трансфер открывает ему перспективу бороться за место с Денисовым справа или сесть на лавку. Вместо кого слева в атаке будет играть Хлусевич? Вместо Промеса?
Вариантов очень много. И справа и слева. Промеса того же и в центре можно использовать иногда. Понятно, что не основа. Но будет очень полезен, с его работоспособностью. Вообще, нужно поддерживать интенсивность и давление. Поэтому наличие такого количества добротный футболистов плюс. Как раз то, чего не хватало. Что б производились замены и могли поддерживать уровень игры. И радует, что большая вариативность по позициям. Соперника можно врасплох застать, если привычная схема не идёт.
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Центрального бы одного хорошего и в принципе состав более чем.
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В это ТО Спартак покупает только левоногих футболистов: Медина, Бонгонда, теперь Рябчук.
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Увы, но Рябчук всё же слабее Рожерио. Рожерио добавил бы класса, но всё равно Рябчуку удачи и пусть он посрамит скептиков по типу меня;)
+3
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+1
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Даст возможность Хлусевичу в атаке играть. Думаю там у него перспектив намного больше и парень раскроется. Ну не защитник он🤷🏿‍♂️
0
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Добро пожаловать и удачи
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Хочу услышать голос Эшуорта, я вообще не знал что он говорит, думал что он манекен
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Практически полный комплект, необходимый к чемпионству в каждом отдельном матче!
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Ответ Spartakus1984
Как ты определил,что слабее?тут люди ни одной игры ни Рябчука ни,Рожерио не видели,но строят выводы.
я видел игры Рябчука но одно но ..... в футбольном менеджере )))) Там и в яинтер переходил )
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Да уж, с давлением Кузьмы нашей ему еще предстоит познакомиться😄
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О 😏 Эш сподобился на комментарий, следующего коммента до следующего новичка ждать придётся.
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