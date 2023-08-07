Директор «Спартака» о Рябчуке: «Опытный футболист, играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов. Мы искали именно левоногого левого защитника»

Спортивный директор «Спартака» объяснил трансфер Олега Рябчука.

Московский клуб подписал трехлетний контракт с защитником сборной Молдовы.

« – очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением.

Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в « »!» – сказал .

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