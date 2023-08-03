Греческий журналист о Рябчуке: «Командный, дисциплинированный игрок. За матчи получает 7-8 по 10-балльной шкале. Хорошая сделка для «Спартака»
Редактор Sportpress24.com высказался о защитнике Олеге Рябчуке, который переходит в «Спартак».
— Это серьезный командный игрок. За матчи он всегда получает в прессе оценки 7-8 по 10-балльной системе. Не десятки, но и не единицы.
— Активен ли Рябчук в подключении к атакам?
— Он прежде всего очень дисциплинированно действует сзади. Может сыграть и на фланге полузащиты. В центре же ему неуютно.
— На правом краю играл?
— Нет. Это левоногий футболист.
— Что думают в Греции о предстоящем трансфере?
— Хорошая сделка для «Спартака» и игрока. Некоторым болельщикам «Олимпиакоса» Рябчук не нравится. Они считают, что ему нечего делать в команде. Но это потому, что хотели бы видеть в составе мировую звезду. Я с ними не согласен. Звезда в расцвете сил не поедет ни в Грецию, ни в Россию, – сказал Манос Старамопулос.
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