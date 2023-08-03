Греческий журналист о Рябчуке: «Командный, дисциплинированный игрок. За матчи получает 7-8 по 10-балльной шкале. Хорошая сделка для «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Футбол

Редактор Sportpress24.com высказался о защитнике Олеге Рябчуке, который переходит в «Спартак».

— Это серьезный командный игрок. За матчи он всегда получает в прессе оценки 7-8 по 10-балльной системе. Не десятки, но и не единицы.

— Активен ли Рябчук в подключении к атакам?

— Он прежде всего очень дисциплинированно действует сзади. Может сыграть и на фланге полузащиты. В центре же ему неуютно.

— На правом краю играл?

— Нет. Это левоногий футболист.

— Что думают в Греции о предстоящем трансфере?

Хорошая сделка для «Спартака» и игрока. Некоторым болельщикам «Олимпиакоса» Рябчук не нравится. Они считают, что ему нечего делать в команде. Но это потому, что хотели бы видеть в составе мировую звезду. Я с ними не согласен. Звезда в расцвете сил не поедет ни в Грецию, ни в Россию, – сказал Манос Старамопулос.

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11 комментариев

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Заезда в расцвете сил поедет даже в СА, не то что Россия или Греция. Главное сколько денег предложишь
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Посмотрим. В любом случае лучше чем ни чего
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то есть для греков не большая потеря, судя по комментариям
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Абаскаль решил всех левоногих скупить?
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Дай бог, может сейчас порядок в защите будет.
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время покажет, пока я не уверен, что этот футболист будет сразу играть..
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Ответ Arman FCSM
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шоколадки, салфетки, кофе по акции интересуют?
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Ответ Arman FCSM
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РябЧУК вроде как украинский фэмел ( кравЧУК, осадЧУК), молдавские - Чобану, Мунтяну, Русу, Гуцу...
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Ответ Ызяя
РябЧУК вроде как украинский фэмел ( кравЧУК, осадЧУК), молдавские - Чобану, Мунтяну, Русу, Гуцу...
Меня эта фамилия тоже смущает, больше самой стоимости игрока))))
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Ответ Axmat Cecenov
Заезда в расцвете сил поедет даже в СА, не то что Россия или Греция. Главное сколько денег предложишь
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