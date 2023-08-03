Греческий журналист о Рябчуке: «Командный, дисциплинированный игрок. За матчи получает 7-8 по 10-балльной шкале. Хорошая сделка для «Спартака»

Редактор Sportpress24.com высказался о защитнике Олеге Рябчуке, который переходит в «Спартак».

— Это серьезный командный игрок. За матчи он всегда получает в прессе оценки 7-8 по 10-балльной системе. Не десятки, но и не единицы.

— Активен ли в подключении к атакам?

— Он прежде всего очень дисциплинированно действует сзади. Может сыграть и на фланге полузащиты. В центре же ему неуютно.

— На правом краю играл?

— Нет. Это левоногий футболист.

— Что думают в Греции о предстоящем трансфере?

— Хорошая сделка для « » и игрока. Некоторым болельщикам « » Рябчук не нравится. Они считают, что ему нечего делать в команде. Но это потому, что хотели бы видеть в составе мировую звезду. Я с ними не согласен. Звезда в расцвете сил не поедет ни в Грецию, ни в Россию, – сказал Манос Старамопулос.