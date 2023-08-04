Рябчук успешно прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал контракт на 3 года (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Футбол

Олег Рябчук успешно прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал с клубом контракт на 3 года.

Ранее 25-летний молдавский защитник выступал за греческий «Олимпиакос». С его статистикой можно ознакомиться здесь

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Рябчука суммарно обойдется «Спартаку» в 7 млн евро.

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10 комментариев

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Удачи! Должен усилить команду.
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Не Рожерио конечно, но вариант не плохой - рабочий.
В любом случае удачи!
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Там ЦСКА к августу разродился первым трансфером! Где новость?)
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Надеюсь усилит, отзывы о нем вроде неплохие!
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Рябчук и Гек
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Левый фланговый.
Получается хлусевич направо перейдет или на скамейку сядет ?
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Это молдавский Дима Комаров, как говорил Бубнов "лошадь" (в плане объёма работы). Очень работоспособный игрок. Но в атаке он такое...за то сзади будет всё очень надёжно и дисциплинировано
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Салут, норок ( молдавский). Хорошей игры в красно белой семье
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Ну что, удачи! Желаю проявить себя
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Ответ Владимир Макаров
Левый фланговый. Получается хлусевич направо перейдет или на скамейку сядет ?
так он правша.он не от хорошей жизни слева играл.
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