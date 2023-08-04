Рябчук успешно прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал контракт на 3 года (Metaratings)
Олег Рябчук успешно прошел медосмотр в «Спартаке» и подписал с клубом контракт на 3 года.
Ранее 25-летний молдавский защитник выступал за греческий «Олимпиакос». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что трансфер Рябчука суммарно обойдется «Спартаку» в 7 млн евро.
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В любом случае удачи!
Получается хлусевич направо перейдет или на скамейку сядет ?