«Спартак» заплатит за Рябчука 6 млн евро. Защитник будет получать 1,2 млн по 3-летнему контракту

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Спартак» заплатит 6 млн евро за защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

По данным «Спорт-Экспресса», 25-летний игрок сборной Молдавии будет получать 1,2 млн по трехлетнему контракту.

Рябчук – воспитанник «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 млн евро. 

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь

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20 комментариев

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Удачи
+18
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+18
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Верю в этого парня, успехов ему
+16
0
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Новое руководство, судя по всему, готово тратиться на трансферы. Только с европейского рынка непросто заманить игрока. Странно, что Южную Америку не особо окучивают
+6
0
+6
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Ответ Bartez1986
Новое руководство, судя по всему, готово тратиться на трансферы. Только с европейского рынка непросто заманить игрока. Странно, что Южную Америку не особо окучивают
в бразилии ценник тоже потихоньку конский становится
а в том же Парагвае уже закупились спорным Дуарте
+6
-1
+5
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Наконец то защитник куплен 👍
+3
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1,2 млн реалистичная ЗП, которая похоже на правду (а то ренее писали про 2 млн).
+4
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Ответ Никита Самарин
1,2 млн реалистичная ЗП, которая похоже на правду (а то ренее писали про 2 млн).
И контракт на 3, а не на 2
+3
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+3
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Вроде бы по играм показался хорошим игроком для обороны, посмотрим как рыжий его в состав встроит. в любом случае, удачи.
+1
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Все больше и больше нравится как начился сезон ❤️❤️❤️❤️
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Ответ Roman
Дорогой рябчик получился
Дешевле чем лавочник Марадишвили.
+1
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Ответ Арсений Чернобаев
мало кто ее смотрит, если серию бразильскую у нас еще как-то кто-то смотрит, то вот ту же Аргентину с Эквадором нет.
Так то оно так,но это для обычного человека отмазка,а селекционный отдел должен работать на всех рынках и смотреть все лиги!!!!
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Ответ Ruslan-Spartakforever
За такого слабого игрока 6 лямов перебор
4 млн оценочная стоимость на трансфермаркт + наценка клуба
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И стоимость трансфера и зарплата актуальные
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Ответ Евгений Кошелек
Вроде бы по играм показался хорошим игроком для обороны, посмотрим как рыжий его в состав встроит. в любом случае, удачи.
Да как встроит. Поставит вместо Хлуса.
Если будет возвращаться в оборону активнее, уже будет лучше.
Вперед ходить и подавать он умеет.
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Ответ Bartez1986
Новое руководство, судя по всему, готово тратиться на трансферы. Только с европейского рынка непросто заманить игрока. Странно, что Южную Америку не особо окучивают
Там Зенит застолбил рынок.
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