«Спартак» заплатит за Рябчука 6 млн евро. Защитник будет получать 1,2 млн по 3-летнему контракту
«Спартак» заплатит 6 млн евро за защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.
По данным «Спорт-Экспресса», 25-летний игрок сборной Молдавии будет получать 1,2 млн по трехлетнему контракту.
Рябчук – воспитанник «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 млн евро.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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Вперед ходить и подавать он умеет.