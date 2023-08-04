«Спартак» заплатит за Рябчука 6 млн евро. Защитник будет получать 1,2 млн по 3-летнему контракту

«Спартак» заплатит 6 млн евро за защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

По данным «Спорт-Экспресса», 25-летний игрок сборной Молдавии будет получать 1,2 млн по трехлетнему контракту.

– воспитанник «Порту». Он перешел в « » из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 млн евро.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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