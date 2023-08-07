«Наполи» за 10 млн евро купил защитника «Ред Булл Брагантино» Натана

«Наполи» купил защитника «Ред Булл Брагантино».

22-летний бразилец заключил контракт с « » на пять лет.

По данным , Натан обойдется неаполитанцам в 10 миллионов евро плюс бонусы, его зарплата в Италии – 1,1 млн плюс бонусы.

Натан провел 103 матча за « », забил 3 гола, отдал 2 результативных паса, заработал 16 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Фото: sscnapoli.it

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