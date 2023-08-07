«Наполи» за 10 млн евро купил защитника «Ред Булл Брагантино» Натана
«Наполи» купил защитника «Ред Булл Брагантино».
22-летний бразилец Натан Бернардо заключил контракт с «Наполи» на пять лет.
По данным Джанлуки Ди Марцио, Натан обойдется неаполитанцам в 10 миллионов евро плюс бонусы, его зарплата в Италии – 1,1 млн плюс бонусы.
Натан провел 103 матча за «Ред Булл Брагантино», забил 3 гола, отдал 2 результативных паса, заработал 16 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Фото: sscnapoli.it
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