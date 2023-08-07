«Наполи» за 10 млн евро купил защитника «Ред Булл Брагантино» Натана

Теги высшая лига Бразилия серия А Италия трансферы Наполи Ред Булл Брагантино Джанлука Ди Марцио Натан Бернардо Футбол

«Наполи» купил защитника «Ред Булл Брагантино».

22-летний бразилец Натан Бернардо заключил контракт с «Наполи» на пять лет.

По данным Джанлуки Ди Марцио, Натан обойдется неаполитанцам в 10 миллионов евро плюс бонусы, его зарплата в Италии – 1,1 млн плюс бонусы.

Натан провел 103 матча за «Ред Булл Брагантино», забил 3 гола, отдал 2 результативных паса, заработал 16 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Фото: sscnapoli.it

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11 комментариев

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Через год Бавария лямов за 60 утащит..
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Развели бавар проект на полтос.сами купили такого же уровня игрока за 10 ку. Гении
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Помню они с Тимати взорвали просто хитом «Ты че такая дерзкая?», а сейчас в Наполи уже.. красава че тут сказать.
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Ответ che kaif
Развели бавар проект на полтос.сами купили такого же уровня игрока за 10 ку. Гении
Ну сложно сказать развели. Ким по статистике лучший защитник Серии А.😎
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