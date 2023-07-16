«Наполи» вновь арендовал вратаря «Аталанты» Голлини. Право выкупа – за 7 млн евро

«Наполи» продлил аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

По окончании арендного соглашения «Наполи» сможет выкупить Голлини. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, за аренду «Наполи» заплатит 400 тысяч евро. Выкуп голкипера обойдется неаполитанцам в 7 миллионов евро.

Голлини перешел в « » на правах аренды в январе текущего года. В составе неаполитанского клуба 28-летний вратарь провел 4 матча. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.