«Наполи» вновь арендовал вратаря «Аталанты» Голлини. Право выкупа – за 7 млн евро

Теги Аталанта серия А Италия трансферы Наполи Пьерлуиджи Голлини Футбол

«Наполи» продлил аренду голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини.

По окончании арендного соглашения «Наполи» сможет выкупить Голлини. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, за аренду Голлини «Наполи» заплатит 400 тысяч евро. Выкуп голкипера обойдется неаполитанцам в 7 миллионов евро.

Голлини перешел в «Наполи» на правах аренды в январе текущего года. В составе неаполитанского клуба 28-летний вратарь провел 4 матча. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

2 комментария

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Roman Araslanov
- Вы Голлини покупаете?
- Нет, только арендуем
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леннорыч-абрамович
Ключевое звено в чемпионском сезоне
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