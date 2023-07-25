«Наполи» за 7 млн евро купил вратаря Италии U21 Каприле у «Бари» и отдал «Эмполи» в аренду

Вратарь Элиа Каприле покинул «Бари» и теперь принадлежит «Наполи».

Футболист молодежной сборной Италии был приобретен за 7 млн евро, передает Goal. 20% от этой суммы полагается « ».

Чемпионы Италии приняли решение сразу отправить 21-летнего игрока в « » на правах аренды. Срок действия соглашения – один год.

В сезоне-2022/23 Каприле провел 41 игру во второй лиге Италии и не пропустил в 15 из них. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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