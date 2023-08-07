«Мандрыкин на нужды армии РФ отправлял деньги каждый месяц и все говорил: «Жаль, не доживу до победы». Первый тренер об экс-вратаре ЦСКА

Теги ЦСКА Вениамин Мандрыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Матч ТВ Футбол

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин помогал деньгами армии РФ.

Мандрыкин скончался вчера. Экс-футболисту, который после ДТП в 2010 году потерял возможность двигаться, был 41 год.

«Когда случилось ДТП, я работал в «Урале» и приехал смотреть на игру Второй лиги. В этот момент мне сообщили, что Веня попал в аварию. Я сразу поехал в больницу, смотрел, как он лежал без сознания. Было больно видеть его. Буквально месяц назад я видел его здоровым, он играл в Екатеринбурге за «Динамо-Брянск».

Веня тяжело это переживал и страдал, но никуда не денешься, от судьбы не уйдешь. Порой люди могут оказаться в неприятной ситуации. Вышел такой казус…

Конечно, поддерживали его, часто приходили к нему. Я не знаю, разлюбил ли он жизнь после этого. Жил и боролся с этим, хотя знал безысходность своего положения.

Не было видно, что он распускал слюни. Возможно, не показывал этого. Внешне – всегда улыбался и смеялся. Говорил: «Валерий Викторович, смотрите, я уже до носа достаю». Старался держать себя в руках.

После начала СВО Веня каждый месяц отправлял определенные денежные суммы на нужды армии РФ. И все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».

Если описывать его тремя словами, я бы выбрал – надежный, порядочный, ответственный», – сказал Валерий Горохов, первый тренер Мандрыкина.

Умер экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. 13 лет назад его карьера закончилась ужасным ДТП

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115 комментариев

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Человек 13 лет был прикован не только к кровати, но и к телевизору. Так что тут с позицией все предельно понятно
+224
-58
+166
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"надежный, порядочный, ответственный"

Очень ответственно гонять 200+ км/ч, и угонять от ДПС-ников
+138
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+129
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ответственный?так называется то что гасал 200 км по городу!буду знать!
+79
-10
+69
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Ответ Ебздрогыч
Человек 13 лет был прикован не только к кровати, но и к телевизору. Так что тут с позицией все предельно понятно
Это все равно выбор человека. Можно смотреть про путешествия, спорт, фильмы. Я про ютуб вообще молчу.
+65
-13
+52
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Сперва гонял 200 километров в час и сбегал от ДПС, а потом направлял деньги на нужды армии. Похоже в человеке ничего хорошего не было.
+48
-10
+38
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Ответ Гамарджоба Генацвале
За это он расплатился собственным здоровьем и в итоге жизнью.
дело в том, что не только собственным
+33
-3
+30
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Ответ Игорь Новиков
Это все равно выбор человека. Можно смотреть про путешествия, спорт, фильмы. Я про ютуб вообще молчу.
в need for speed мог играть
+30
-3
+27
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Пытаться скрыться от гаи на скорости 200 это уже достаточно сильно характеризует
+24
-1
+23
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Забавно. 2 из 3 слов о Мандрыкине - порядочный, ответственный. Если почитать его биографию и интервью, становится лишь смешнее от такой характеристики..
+25
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+22
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Ответ denimo21
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можно нарушить забыв правило,или да бывает привышаешь!но Веня каждую пятницу выезжая с базы устраивал гонки(посмотри его выпуск в Ютубе,не помню название)напивался,звонил одноклубникам и предлагал гонки,это нормально?и человек этим как бы гордился;а чем гордиться?
+24
-4
+20
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Ответ Алексей Зуев
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Там еще боевые комары, голуби и саранча. Как против такой мощи без пожертвований от инвалидов выстоять?
+19
-1
+18
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Зачем нужно переводить "определенные" средства на нужды армии, если согласно данным (вроде даже официальным), последние 20 лет треть бюджета России уходило на оборонку. Неужто имели место хищения и распилы? Так таково быть не может, в новостях об этом не было ни слова.
+22
-6
+16
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Ответ denimo21
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ну да, превысить на 5-10 километров в час и на 120. Хм, ну звучит одинаково, да.
+16
-1
+15
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Ответ Гамарджоба Генацвале
За это он расплатился собственным здоровьем и в итоге жизнью.
и через несколько лет в интервью ни капли не жалел о случившемся, рассказывая о гонках как об адреналине
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Не дожил бы до победы ни при каких раскладах.
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Ответ denimo21
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Многих знаешь кто 200 в городе топит, и от гаицов уезжает ?обычно люди превышают не настолько
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И никто из нас не доживёт.
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вот эта фраза в таких случаях, "от судьбы не уйдёшь", это прям верх неадекватности.
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Ответ Сибирский литовец
Комментарий удален модератором
Причём тут нэнька? Я россиянин. Хочешь- радуй донатами нэньку. У нас ВС РФ итак на наши налоги содержится. Куда ещё свои деньги кидать?
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Ответ Руслан Узденов
Я бы позже хотел посмотреть на тех, кто тебя минусуют. У человека вся жизнь - телевизор, из которого круглосуточно льётся лютая пропаганда. Он даже на улицу то выходил редко, не дальше детской площадки во дворе. Практически нулевая коммуникация с внешним миром и людьми.
наверное он сам выбрал эту дорогу
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Ответ denimo21
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его не поливают. Видят диссонанс в его поступках и характеристике "надежный, порядочный, ответственный"
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Помню клоуны высмеивали президента Украины за что он наложил санкции на Мандрыкина... типа инвалид-колясочник, что с него взять...
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"надежный, порядочный и ответственный" серьёзно? Это как-то не коррелируется с тем, что с ним произошло и его последующей реакцией на это, особенно когда речь шла о жизни других людей.
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Стыдная страница в его биографии..
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Ответ Ебздрогыч
Человек 13 лет был прикован не только к кровати, но и к телевизору. Так что тут с позицией все предельно понятно
Я бы позже хотел посмотреть на тех, кто тебя минусуют. У человека вся жизнь - телевизор, из которого круглосуточно льётся лютая пропаганда. Он даже на улицу то выходил редко, не дальше детской площадки во дворе. Практически нулевая коммуникация с внешним миром и людьми.
+15
-11
+4
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