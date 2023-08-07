«Мандрыкин на нужды армии РФ отправлял деньги каждый месяц и все говорил: «Жаль, не доживу до победы». Первый тренер об экс-вратаре ЦСКА

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин помогал деньгами армии РФ.

Мандрыкин скончался вчера. Экс-футболисту, который после ДТП в 2010 году потерял возможность двигаться, был 41 год.

«Когда случилось ДТП, я работал в «Урале» и приехал смотреть на игру Второй лиги. В этот момент мне сообщили, что Веня попал в аварию. Я сразу поехал в больницу, смотрел, как он лежал без сознания. Было больно видеть его. Буквально месяц назад я видел его здоровым, он играл в Екатеринбурге за «Динамо-Брянск».

Веня тяжело это переживал и страдал, но никуда не денешься, от судьбы не уйдешь. Порой люди могут оказаться в неприятной ситуации. Вышел такой казус…

Конечно, поддерживали его, часто приходили к нему. Я не знаю, разлюбил ли он жизнь после этого. Жил и боролся с этим, хотя знал безысходность своего положения.

Не было видно, что он распускал слюни. Возможно, не показывал этого. Внешне – всегда улыбался и смеялся. Говорил: «Валерий Викторович, смотрите, я уже до носа достаю». Старался держать себя в руках.

После начала СВО Веня каждый месяц отправлял определенные денежные суммы на нужды армии РФ. И все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».

Если описывать его тремя словами, я бы выбрал – надежный, порядочный, ответственный», – сказал Валерий Горохов, первый тренер Мандрыкина.

Умер экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. 13 лет назад его карьера закончилась ужасным ДТП

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