Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»

поддержал российскую армию.

– Что смотрите?

– Понятное дело, сейчас – чемпионат мира. Люблю всякие исторические передачи, про животных, географические. Разные научно-популярные фильмы. Иногда смотрю политические шоу.

– Не тяжело? Их очень много стало сейчас.

– Нет, не тяжело. Переживаю за нашу армию, за наших воинов. Поддерживаю.

Мне не страшно от того, что происходит. Считаю, все правильно. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали. Может, стоило раньше все это начать. Но это мое мнение со стороны, властям виднее.

– Из-за санкций завоз лекарств в страну сократился. Вас это не коснулось?

– Мне похрен на эти санкции. Я со своей страной всегда буду – и терпеть, и поддерживать ее. А до санкций этих уродов мне все равно.

– Споры на политические темы иногда раскалывают даже семьи. У вас споров нет?

– Я с такими людьми, кто против России, не общаюсь. Все очень просто: кто поддерживает фашистов – тот враг. И не надо в жопе мозг искать.

– С кем-то из Украины общались в последнее время? Может, поддерживали связь по карьере.

– Нет, я и до этого не поддерживал, – сказал бывший вратарь .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ