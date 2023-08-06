ЦСКА начнет с минуты молчания в память о Мандрыкине матч с «Факелом» в Кубке. Экс-голкипер московского клуба скончался в возрасте 41 года

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Вениамин Мандрыкин Евгений Гинер премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Первая лига Факел Алания Владикавказ Футбол

Матч ЦСКА – «Факел» начнется с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине.

Экс-вратарь ЦСКА скончался после инфаркта в возрасте 41 года. В 2010 году Мандрыкин сломал позвоночник и повредил спинной мозг в ДТП, после чего не мог двигаться самостоятельно.

Матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Факелом» 9 августа начнется с минуты молчания.

«Мой добрый друг, очень светлый человек. Настоящий. И сильный вратарь. Огромная утрата для меня. Очень больно осознавать, что так все закончилось. Покойся с миром, Веня», – сказал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я выражаю соболезнования», – сказал президент московского клуба Евгений Гинер.

«Вениамин Анатольевич всегда пользовался уважением и авторитетом среди партнеров по команде и сотрудников клуба. Справедливый, открытый, общительный — таким его всегда будут помнить друзья и коллеги. Сложный жизненный путь, насыщенный головокружительными взлетами и сокрушительными падениями он прошел достойно, не оставляя сомнений в своей воле к победе и жажде жизни.

Футбольный клуб «Алания» выражает искренние соболезнования родным и близким Вениамина Анатольевича. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении «Алании», где Мандрыкин начинал профессиональную карьеру.

«Выражаем соболезнования всем родственникам и друзьям экс‑голкипера ЦСКА и сборной России», – написал официальный телеграм-канал сборной России.

1 комментарий

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Земля пухом.

Спи спокойно.

Ошибки все в жизни совершают.
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