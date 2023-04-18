Мандрыкин о санкциях от Зеленского: «И смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну – поэтому меня и включили»

Вениамин Мандрыкин отреагировал на включение в санкционный список Украины.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов. В список попал и бывший вратарь .

«Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины», – сказал в эфире передачи «Есть тема!» на « ».