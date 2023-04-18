Мандрыкин о санкциях от Зеленского: «И смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну – поэтому меня и включили»

Теги ЦСКА Вениамин Мандрыкин премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Владимир Зеленский Футбол

Вениамин Мандрыкин отреагировал на включение в санкционный список Украины.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов. В список попал и бывший вратарь ЦСКА

«Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины», – сказал Мандрыкин в эфире передачи «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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42 комментария

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Александр Гороховик
Ответ aleks.alex.vasilev@mail.ru
Если смешно, съезди на передовую...но-оо, это другое.
Кого вы пугаете, Мандрыкина? Вы знаете вообще что с ним? Думаю, что в этой жизни он уже ничего не боится.
+36
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+31
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а ты смешной
Ответ Александр Гороховик
Кого вы пугаете, Мандрыкина? Вы знаете вообще что с ним? Думаю, что в этой жизни он уже ничего не боится.
Вы написали школьнику, он даже не удосужился загуглить, кто такой Мандрыкин и что с ним. Коротко о большинстве комментаторов местных, лишь бы плюсиков урвать 🤡
+31
-6
+25
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Tigo_Volchara93
Эх Веня, каждый раз как слышу твою фамилию вспоминаю эту ситуации и больно на душе и с другой стороны пусть это будет поучительным для других
+18
-6
+12
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Игорь М.
Ответ ks-1993
Включать инвалидов вверх интеллекта...
а вниз?
+13
-2
+11
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Игорь М.
Ответ Фан Рубина
Санкционный список "Украины" - это уже само по себе звучит как что-то на клоунском языке.
Список иноагентов РФ ничто не переплюнет
+18
-9
+9
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Совесть Черданцева
Ответ Фан Рубина
Санкционный список "Украины" - это уже само по себе звучит как что-то на клоунском языке.
А, то есть санкционный список России - нет? Это другое?
+15
-6
+9
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phantom_payne
Ответ aleks.alex.vasilev@mail.ru
Если смешно, съезди на передовую...но-оо, это другое.
а это-то здесь при чем??
+7
-4
+3
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angry horse
Ответ Кенни Маккормик
Веня, при всем уважении к тебе, я просто напомню, как ты оказался там, где ты сейчас. Ты пытался уехать от ментов на дикой скорости с людьми в машине и поймал дерево. Не тебе бы рот открывать в нынешней ситуации. Лежал и лежи, твоя карма тебя настигла
Что он такого сделал для Украины в лежачем положении, вы вообще в своём уме, потешные?🤡
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Александр Кузичкин
Ответ Игорь М.
Список иноагентов РФ ничто не переплюнет
Кара-Мурза счас особенно смеется с четвертаком)))))))))
+4
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angry horse
Ответ old folk
Пример того, как с человеком произошла трагедия, по его вине погибли люди, но он от этого умнее не стал и так ничего и не понял
С Мандрыкиным в машине было еще четыре человека и все остались живы. Вам лишь бы накинуть ради плюсиков ☝️
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Новый Орлеан
Ответ Кенни Маккормик
Веня, при всем уважении к тебе, я просто напомню, как ты оказался там, где ты сейчас. Ты пытался уехать от ментов на дикой скорости с людьми в машине и поймал дерево. Не тебе бы рот открывать в нынешней ситуации. Лежал и лежи, твоя карма тебя настигла
Молчал бы пока тебя карма не настигла.
+5
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angry horse
Ответ Виктор Литвинов
Тяжело тебе?
Легко, а ты завидуешь?😎
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Фан Рубина
Ответ Lindeman
Список иноагентов РФ: "Подержи моё пиво"
Сравнили список, составляемый по велению левой пятки Зели и список, в который можно попасть только специально того желая.
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angry horse
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
а зелибобиков нужно травить колумбийским зельем😎
+10
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Новый Орлеан
Ответ Schiaff1no
Не знаю даже, что более кринжово. Само включение в список непонятно кого или подобная реакция на сей факт
Кринж - с инвалидами воевать. Не знаю что позорнее - женщин бить или с инвалидами воевать.
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Фан Рубина
Ответ Игорь М.
Список иноагентов РФ ничто не переплюнет
Список иноагентов лишь показывает, что лицо обслуживает чужие интересы за чужие деньги.
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Фан Рубина
Ответ Александр Кузичкин
Кара-Мурза счас особенно смеется с четвертаком)))))))))
Мало дали ещё.
+2
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Фан Рубина
Ответ Виктор Литвинов
Это начало. Соловьёв тоже так думал. Далее список будет европейский
Тем хуже для европки.
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Lindeman
Ответ Фан Рубина
Санкционный список "Украины" - это уже само по себе звучит как что-то на клоунском языке.
Список иноагентов РФ: "Подержи моё пиво"
+3
-3
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Василий Питерский
Ответ Tigo_Volchara93
Эх Веня, каждый раз как слышу твою фамилию вспоминаю эту ситуации и больно на душе и с другой стороны пусть это будет поучительным для других
А что за ситуация? А то я что пропустил..
0
0
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angry horse
Ответ Виктор Литвинов
Смеётся тот кто смеётся последним
Зеленский , судя по его внешнему состоянию, с такими темпами точно последним не окажется😎
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Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
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