8 августа в Москве, на стадионе «Открытие Арена», состоится матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. «Спартак» в родных стенах будет принимать «Пари НН». Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Для обеих команд предстоящая кубковая игра пятая по счету, из официальных матчей в новом сезоне. Помимо них в группе D имеются еще 2 команды: «Динамо» Москва и «Краснодар». Две лучшие команды по итогам группового этапа пройдут напрямую в основной плей-офф, а третья проверит свои силы в плей-офф Пути регионов. Это сильнейшая на мой взгляд кубковая группа из всех представленных, и сейчас чтобы «Спартаку» уверенно продолжить лидерство в группе важно одержать очередную победу. Смогут ли «красно-белые» продолжить свою победную серию из 5 матчей, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф1 (-1).

Спартак

Команда Абаскаля в прошлом сезоне РПЛ довольствовалась бронзовыми медалями, хотя за 5 туров до конца имела хорошие шансы зацепиться за вторую строчку. Не совсем удачная концовка чемпионата этому поспособствовала, где они набрали всего 5 баллов в последних 5 турах из 15 возможных. И по итогу от второго ЦСКА они отстали на 4 очка.

В Кубке России прошлого розыгрыша москвичи в стадии четвертьфинала уступили «Акрону» (1:2), который до этого выбил с турнира еще 3 московские команды: «Торпедо» «Локомотив» и «Динамо».

В текущем году в составе «красно-белых» произошло несколько кадровых изменений. Команде удалось заполучить двух качественных игроков в лице: Медины, который перешел в клуб из ЦСКА и Бондонга, пришедший из «Кадиса». Эти футболисты уже успели внести весомый вклад в успех команды.

Стан команды же покинули: Кофрие, Оганесян, Рыбусь и Шитов. Эти игроки и не принимали особого участия в успехах команды в прошлом сезоне.

Старт РПЛ нового сезона вышел для Промеса и Ко отличным. В 3 стартовых турах РПЛ набрано максимальное количество очков (9) и сейчас на пару с «Краснодаром» команда лидирует в таблице. Внушает доверия их хорошая атакующая игра, которая нам дарит в среднем 3 гола за матч в текущих трех сыгранных турах. А самой уверенной из побед стала виктория в 3 туре в гостях над «Рубином» (4:1), где как раз забили по голу новички команды: Бонгонда и Медина, а также Игнатов с Промесом.

В Кубке России текущего сезона «красно-белые» стартовали тоже отлично и обыграли серьезного оппонента в лице «Краснодара» (2:1), за счет чего сейчас и лидируют в группе D группового этапа. В этом матче москвичи имели огромное преимущество над своим оппонентом, который целый второй тайм играл в меньшинстве после удаления Сперцяна.

Результаты «Спартака» в пяти последних сыгранных матчах:

05.08.23 «Рубин» — «Спартак» Москва 1: 4 ;

1: ; 31.07.23 «Спартак» Москва — «Балтика» 2 :1;

— «Балтика» :1; 27.07.23 «Краснодар» — «Спартак» Москва 1: 2 ;

1: ; 23.07.23 «Спартак» Москва — «Оренбург» 3 :2;

— «Оренбург» :2; 18.07.23 «Спартак» Москва — «Нефтчи» 2:0.

Интересные статические факты «Спартака»:

В активе команды 5 побед кряду;

В 3 последних сыгранных матчах в качестве хозяев команда побеждала;

В 4 последних играх «красно-белых» забивают обе команды;

В 4 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру обоими оппонентами;

Москвичи забивают в 3 домашних играх кряду.

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Пари НН

Нижегородская команда в прошлом сезоне с трудом сохранила прописку в элитном дивизионе РПЛ. Они заняли 13 место в турнирной таблице чемпионата и набрали 30 очков в 30 сыгранных турах. По итогу они сыграли 2 стыковых матча за право остаться в РПЛ с «Родиной», которую в первой встрече уверенно победили (3:0). А вот в ответном матче были на волоске от неудачного для себя исхода, проиграв (0:2) и по сумме двух матчей все же сохранили прописку в РПЛ.

В Кубке России прошлого сезона нижегородцы остановились в 1/16 финала плей-офф Пути Регионов, где уступили (0:1) «Ростову» в напряженном матче, пропустив гол в концовке игры.

«Пари НН» в этом году пополнило большое количество игроков, среди них: Михайлов и Гойло из «Зенита-2», Трошечкин из «Ахмата», Живоглядов из «Локомотива», Стаматов из «Оренбурга», Зе Турбо из «Аль-Мархия», Кухарчук и Ботнарь из «Торпедо» Москва, Кукушкин из «Уфы», Эдедем из «Аль-Ахдара» и Гюрджан из «Тектстильщика». В аренду также были взяты Карапузов из «Динамо» и Толстопятов из «Спартака». Не обошлось и без потерь, команду покинули: Милсон, Гойло, Ларсен, Шарипо, Анисимов, Глуашков.

Команда Юрана в новом сезоне РПЛ стартовала неудачно, набрав всего 1 балл в 3 сыгранных турах и сейчас идет в зоне стыковых матчей на вылет, на 13 позиции. А это очко им удалось набрать в гостевом матче с «Уралом» (0:0). В последнем же сыгранном туре нижегородцы уступили «Краснодару» (0:1).

В текущем розыгрыше группового этапа Фонбет Кубка России «Пари НН» идет на второй позиции, имея в активе 2 балла после одного сыгранного матча. В этой встрече им удалось обыграть в серии пенальти (4:3) «Динамо», после счета (1:1) в основное время матча.

Результаты «Пари НН» в 5 последних сыгранных матчах:

04.08.23 «Краснодар» — «Пари НН» 1 :0;

— «Пари НН» :0; 29.07.23 «Урал» — «Пари НН» 0 :0;;

:0;; 25.07.23 «Пари НН» — «Динамо» Москва 1:1 ( 4 :3 в серии пенальти);

:3 в серии пенальти); 22.07.23 «Пари НН» — «Зенит» 0:2;

14.07.23 «Динамо» Москва — «Пари НН» 4:3.

Интересные статические факты «Пари НН» в последних матчах:

В 6 последних матчах в основное время игры команда не побеждала;

В последних двух матчах нижегородцы не могут отличиться голом;

В 4 последних играх в гостях не было побед, при этом 3 поражения;

В 2 последних играх «Пари НН» не забивают обе команды;

В 4 последних матчах ни разу не было забито 3 и более мяча обеими командами.

Спартак – Пари НН: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 4 очных поединка. Статистика в этих матчах на данный момент абсолютно равная. В этих 4 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

28.05.23 «Спартак» Москва – «Пари НН» (0:0).

02.10.22 «Пари НН» – «Спартак» Москва (1: 2 ).

(1: ). 19.03.22 «Пари НН» – «Спартак» Москва (1:1).

07.08.21 «Спартак» Москва – «Пари НН» (1:2).

В 3 из 4 последних поединков обе команды забивали друг другу. И при этом не было матчей с разницей в счете более чем в 1 мяч.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Спартак – Пари НН

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Спартака» — 1.57;

Ничья — 4.29;

Победа «Пари НН»— 5.73;

Ф1 (-1) — 1.91;

Ф2 (1,5) — 1.57;

ТБ (2,5) — 1.71;

ТМ (2,5) — 2.17;

ОЗ (да) — 1.80;

ОЗ (нет) — 2.03.

Команда Абаскаля перед стартом сезона неплохо усилилась и выглядит сейчас в атаке отменно, хоть и есть небольшие огрехи в обороне. Их игра радует глаз, отсюда и большое количество побед кряду (5). Причем последняя победа была настолько уверенной, что нет сомнений в очередном успехе команды. Что не сказать о нижегородцах, которые испытывают игровые проблемы и в основное время матча уже не может выиграть на протяжении 6 матчей. Поэтому в этой встрече можно смело грузить на победу команды Абаскаля за кэф 1.57. Можно попробовать и рискнуть ставкой на Ф1 (-1), за нее дают неплохой кэф 1.91.

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