8 августа в Казани состоится матч второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. «Рубин» в родных стенах будет принимать столичный клуб «Локомотив». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Для обеих команд предстоящая кубковая игра будет пятой официальной в новом сезоне. Помимо них в группе имеются еще 2 команды: «Урал» и «Ростов». Две лучшие команды по итогам группового этапа пройдут напрямую в основной плей-офф, а третья проверит свои силы в плей-офф Пути регионов. Эта группа достаточно равная и после первого тура каждая из команд еще имеет хорошие шансы пройти дальше в кубке, но осечка казанцев в домашней игре может сильно усложнить им борьбу за лидирующие позиции в группе. Смогут ли «волжане» набрать первые кубковые очки в текущем сезоне, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (0), Х2, ОЗ (да).

Рубин

Казанская команда в прошлом сезоне принимала участие во второй по силе лиге страны (ФНЛ), откуда ей удалось с успехом вернуться в элиту (РПЛ). Они тогда заняли 1 место в таблице и обогнали вторую «Балтику» на 2 балла, выдав прекрасную концовку чемпионата. Хотя большую часть чемпионата шли не на лидирующей строчке, а на третьих, четвертых позициях.

В Кубке России казанцы в прошлом сезоне выступили неудачно, проиграв на стадии четвертьфинала в Пути Регионов ульяновской «Волге» (1:2), при том что вели в счете (1:0) уже на первой минуте встречи.

В текущем году в составе «Рубина» произошло много кадровых изменений. Команду пополнили следующие игроки: Даку из «Осиека», Вуячич из «Партизана», Иву из «Урарту», Рыбусь из «Спартака». Покинуло же команду целый ряд игроков: Абельгард, Самошников, Горбунов, Мулин, Беленов, Попов, Аднан.

Старт РПЛ нового сезона вышел для команды Рашида Рахимова не лучшим образом: всего 2 набранных очка в 3 турах и 10 место в турнирной таблице. Но игра команды при этом не выглядит безнадежной, хоть и в последнем туре случилось разгромное поражение от «Спартака» (1:4). В этой встрече команда сильно провалила второй тайм, хотя в первом смотрелась на равным с грозным соперником. До этого же казанцы разошлись миром сначала в гостях с «Локо» (2:2), а затем с «Оренбургом» (1:1).

В Кубке России стартовали «волжане» тоже без особого успеха, проиграв в первом туре в гостевом матче «Ростову» (0:1). И сейчас занимают последнюю строчку в таблице, на пару с «Уралом».

Результаты «Рубина» в пяти последних сыгранных матчах:

05.08.23 «Рубин» — «Спартак Москва» 1: 4 .

1: . 30.07.23 «Рубин» — «Оренбург» 1:1;

26.07.23 «Ростов» — «Рубин» 1 :0;

— «Рубин» :0; 22.07.23 «Ростов» — «Рубин» 2:2;

12.07.23 «Рубин» — «Крылья Советов» 2:1.

Интересные статические факты «Рубина»:

В активе команды только 1 победа в последних 7 сыгранных матчах;

Последний сыгранный матч в качестве хозяев казанцы крупно проиграли;

В 4 из 5 последних играх «Рубина» забивают обе команды;

В 4 последних играх не было побед;

Из 7 последних матчей лишь в трех было забито 3 и более мяча за игру;

Казанцы забивают в 3 домашних играх кряду.

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Локомотив

Московская команда прошлый сезон РПЛ провела неудачно и как итог скромная 8 строчка в таблице и 45 набранных очков в 30 турах. От седьмого «Оренбурга» они отстали на 1 балл, а вот от первого «Зенита» на целых 25 очков. Это еще «Локо» набрал 13 очков в последних 5 турах, проведя ударно концовку, до этого команда рисковала и вылететь с РПЛ, но качественное усиление команды в лице Дзюбы, Пиняева и нескольких других игроков сделало свое дело.

В Кубке России прошлого розыгрыша москвичи провалились и уступили в 1/16 финала плей-офф Пути Регионов «Акрону» (1:2), те же в свою очередь выбили потом с турнира «Динамо» и «Спартак».

В составе «Локо» в этом году есть небольшие изменения. Центр нападения усилил Сарвели, который пришел из «Сочи», а защитную редуту пополнил Самошников, подписанный из «Рубина». И еще целый ряд игроков вернулись в команду из аренды. Без потерь также не обошлось и команду покинули: Кухта, Петров, Камано, Игнатьев, Живоглядов, Савин, Хлынов, Смольников и несколько игроков были отданы в аренду.

Команда Галактионова в новом сезоне РПЛ стартовала не лучшим образом и набрала 4 балла в 3 сыгранных матчах. Сейчас она располагается на 7 месте в таблице Чемпионата России, отставая от лидирующего «Спартака» уже на 5 очков. В последнем сыгранном туре РПЛ «Локо» разгромно уступил в гостях ЦСКА (1:4), хотя до этого разошелся катком по факелу в гостевом матче (4:1).

В текущем розыгрыше Кубка России «Локомотив» пока делит первую строчку с «Ростовом» и имеет 3 балла в своем активе после стартового тура. В первом туре группового этапа кубка им удалось обыграть «Урал» (2:1)

Результаты «Локомотива» в 5 последних сыгранных матчах:

05.08.23 ЦСКА — «Локомотив» Москва 4 :1;

— «Локомотив» Москва :1; 30.07.23 «Факел» — «Локомотив» Москва 1: 4 ;

1: ; 25.07.23 «Локомотив» Москва — «Урал» 2 :1;

— «Урал» :1; 22.07.23 «Локомотив» Москва — «Рубин» 2:2;

14.07.23 «Локомотив» Москва — «Квант» 7:0.

Интересные статические факты «Локомотива» в последних матчах:

В 4 из 6 последних матчах команда побеждает;

9 из 10 последних гостевых матчах клуб не проигрывает и в каждом из них был забит минимум 1 гол;

В 2 из 3 последних играх в гостях москвичи побеждали;

В 4 последних играх «Локо» забивают обе команды;

В 6 последних матчах было забито 3 и более мяча обеими командами.

Рубин – Локомотив: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 51 очных поединка. Тотальное преимущество на стороне «железнодорожников» – 21 победа при 12 поражениях. А 18 матчей закончились ничейным результатом. В пяти последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» (2:2).

08.05.22 «Локомотив» – «Рубин» ( 1 :0).

– «Рубин» ( :0). 16.10.21 «Рубин» – «Локомотив» (2:2).

05.12.20 «Локомотив» – «Рубин» ( 3 :1).

– «Рубин» ( :1). 11.08.20 «Рубин» – «Локомотив» (0:2).

Московская команда в последних 13 очных матчах не проигрывала казанцам, более того в 8 матчах они побеждали. А в 3 из 4 последних поединков обе команды забивали друг другу.

Последний раз казанцы победили москвичей в домашнем матче чемпионата России в 2017 году (2:0).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Рубин – Локомотив

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду, но с совсем минимальным соотношением коэффициентов. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие кэфы:

Победа «Рубина» — 2.75;

Ничья — 3.46;

Победа «Локомотива»— 2.56;

1X — 1.48;

X2 — 1.43;

Ф1 (0) — 2.00;

Ф2 (0) — 1.84;

ТБ (2,5) — 1.91;

ТМ (2,5) — 1.91;

ОЗ (да) — 1.74;

ОЗ (нет) — 2.10.

Казанская команда в новом стартовавшем сезоне в официальных матчах еще не побеждала, пока им сложно бороться за высокие места и обыгрывать крепкие команды. Москвичи же уже почувствовали двукратно вкус победы в текущем сезоне и не намерены останавливаться. Учитывая не совсем лучшую форму хозяев и тотеальоне превосходство в последних очных встречах «Локомотива», вполне хорошей ставкой выглядит Ф2 (0), за отличнейший коэффициент 2.00. Если все же не хотите рисковать на такую ставку, а забрать выигрыш наверняка, то можно заключить парни на Х2, на это событие дают кэф 1.43.

Оба оппонента показывают неплохую результативность в последних матчах как в текущем сезоне, так и в очных поединках, где не так давно они забили друг другу по 2 мяча. Поэтому хорошая ставка прорисовывается на то, что обе забьют, за это дают кэф 1.74.

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