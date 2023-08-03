Экс-полузащитник «Динамо» Сапета тренируется с медиафутбольным ФК «10»

Теги Александр Сапета премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Александр Сапета тренируется с ФК «10».

«Планы потренироваться. Посмотреть как, что. Может быть влиться в эту структуру.

Посмотрим. Главное, чтобы все было хорошо на поле. Без травм», – рассказал футболист в интервью соцсетям ФК «10».

34-летний полузащитник выступал за профессиональную карьеру в «Сатурне», «Динамо», «Урале», «Ростове» и других командах.

Последним профессиональным клубом Сапеты на данный момент остается ульяновская «Волга», которую он покинул 11 февраля 2023-го.

ФК «10» – медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева и Игоря Джабраилова. В минувшем сезоне Winline Медиалиги дошел до 1/4 финала, где уступил будущему серебряному призеру турнира 2Drots (0:2).

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прикольно. А где на его блог подписаться?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я пельмешки варю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий