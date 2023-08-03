Экс-полузащитник «Динамо» Сапета тренируется с медиафутбольным ФК «10»
Александр Сапета тренируется с ФК «10».
«Планы потренироваться. Посмотреть как, что. Может быть влиться в эту структуру.
Посмотрим. Главное, чтобы все было хорошо на поле. Без травм», – рассказал футболист в интервью соцсетям ФК «10».
34-летний полузащитник выступал за профессиональную карьеру в «Сатурне», «Динамо», «Урале», «Ростове» и других командах.
Последним профессиональным клубом Сапеты на данный момент остается ульяновская «Волга», которую он покинул 11 февраля 2023-го.
ФК «10» – медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева и Игоря Джабраилова. В минувшем сезоне Winline Медиалиги дошел до 1/4 финала, где уступил будущему серебряному призеру турнира 2Drots (0:2).
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