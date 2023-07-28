«Спартак» о жалобе «Олимпиакоса» из-за переговоров по Рябчуку: «Не нарушаем процедуры при переговорах. Ведем себя корректно и профессионально»

«Спартак» прокомментировал информацию о жалобе «Олимпиакоса».

Греческий клуб подал в ФИФА жалобу на российскую команду, сообщил телеграм-канал «Первый спорт». По мнению греческого клуба, красно-белые неправомерно вели переговоры напрямую с защитником Олегом Рябчуком.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания.

Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками.

Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.