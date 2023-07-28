«Спартак» о жалобе «Олимпиакоса» из-за переговоров по Рябчуку: «Не нарушаем процедуры при переговорах. Ведем себя корректно и профессионально»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы ФИФА происшествия Олимпиакос высшая лига Греция Олег Рябчук Футбол

«Спартак» прокомментировал информацию о жалобе «Олимпиакоса».

Греческий клуб подал в ФИФА жалобу на российскую команду, сообщил телеграм-канал «Первый спорт». По мнению греческого клуба, красно-белые неправомерно вели переговоры напрямую с защитником Олегом Рябчуком.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания.

Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками.

Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Такси по Играм
Ещё один клуб побратим....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Ботиат
Ответ Такси по Играм
Ещё один клуб побратим....
клубы-побратимы - это среди болел. фанаты цз, например, не воспринимают вираж, потому что это другие цвета и никакой газпром любовь не купит. тоже самое и олимпиакос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий