Моуринью отстранен на 10 дней с начала сезона Серии А за «серьезный ущерб репутации арбитра Киффи и системе судейства в целом»

Фередация футбола Италии объяснила, почему Жозе Моуринью пропустит начало сезона.

Главный тренер «Ромы» пропустит 10 дней с начала нового чемпионата Италии и выплатит штраф в размере 50 000 евро за критику в адрес рефери Даниэле Киффи после игры римлян с «Монцей» (1:1).

В суде федерации сторона защиты настаивала на том, что судье были принесены извинения за комментарии, сделанные «инстинктивно и без намерения подорвать репутацию рефери или системы судейства».

В решении по делу Моуринью говорится, что заявления португальца «выходят за рамки допустимой критики работы судьи Киффи», и указывается на то, что «для законной реализации права на критику информация не должна иметь содержания, наносящего ущерб имиджу и достоинству других, в связи с чем необходимо избегать перехода к выражениям, которые без надобности являются унизительными и преувеличенно агрессивными по отношению к критикуемому лицу».

Подчеркивается, что своими заявлениями «несомненно, нанес серьезный ущерб не только имиджу и репутации судьи Киффи, но и системе судейства в целом, подорвав репутацию механизмов назначения судей».