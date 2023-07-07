Моуринью отстранен на 10 дней с начала сезона Серии А за «серьезный ущерб репутации арбитра Киффи и системе судейства в целом»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Федерация футбола Италии Даниэле Киффи Футбол

Фередация футбола Италии объяснила, почему Жозе Моуринью пропустит начало сезона.

Главный тренер «Ромы» пропустит 10 дней с начала нового чемпионата Италии и выплатит штраф в размере 50 000 евро за критику в адрес рефери Даниэле Киффи после игры римлян с «Монцей» (1:1).

В суде федерации сторона защиты настаивала на том, что судье были принесены извинения за комментарии, сделанные «инстинктивно и без намерения подорвать репутацию рефери или системы судейства».

В решении по делу Моуринью говорится, что заявления португальца «выходят за рамки допустимой критики работы судьи Киффи», и указывается на то, что «для законной реализации права на критику информация не должна иметь содержания, наносящего ущерб имиджу и достоинству других, в связи с чем необходимо избегать перехода к выражениям, которые без надобности являются унизительными и преувеличенно агрессивными по отношению к критикуемому лицу».

Подчеркивается, что Моуринью своими заявлениями «несомненно, нанес серьезный ущерб не только имиджу и репутации судьи Киффи, но и системе судейства в целом, подорвав репутацию механизмов назначения судей».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
"Заявления португальца «выходят за рамки допустимой критики"...
А какие рамки допускаются, как это регулируется?
Так получается каждый раз "на усмотрение". По сути это заявление означает именно это...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
У меня вопрос к обвиняемому. Вот вы, вроде бы нормальный человек, пришли в квартиру, погнались за гражданином, разломали мебель. Какая-то причина должна быть??
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Волк
Этот «судья» перешел на личностные оскорбления и за ответную реакцию на них Моура еще и дисквалифицируют?! Пипец!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
10 дней это один матч, максимум 2, но звучит солидно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zangezi Isenar
За гомофобные кричалки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий