Бан Моуринью на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Тэйлора остался в силе – УЕФА отклонил апелляцию «Ромы»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА УЕФА дисквалификации Энтони Тэйлор Футбол

Жозе Моуринью не сможет руководить «Ромой» на старте еврокубкового сезона.

Напомним, Моуринью был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы. После матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру: «Какой позор, вы – гребаный позор».

«Рома» решила обжаловать отстранение тренера, но не добилась успеха – УЕФА отклонил апелляцию клуба. 

В сезоне-2023/24 «Рома» выступит в Лиге Европы.

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5 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Решение клоунское. Судьям бездарям никогда нет наказаний. Это позорище
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igls54
В бане Моуринью видна вся нечистоплотность судей
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red hikkikomori
Ответ igls54
В бане Моуринью видна вся нечистоплотность судей
Если судьи ходят в баню к Моуриньо, то нельзя считать их нечистоплотными)
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