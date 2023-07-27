Бан Моуринью на 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Тэйлора остался в силе – УЕФА отклонил апелляцию «Ромы»
Жозе Моуринью не сможет руководить «Ромой» на старте еврокубкового сезона.
Напомним, Моуринью был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы. После матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру: «Какой позор, вы – гребаный позор».
«Рома» решила обжаловать отстранение тренера, но не добилась успеха – УЕФА отклонил апелляцию клуба.
В сезоне-2023/24 «Рома» выступит в Лиге Европы.
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