Шунин о «Динамо»: «Личка сказал: «Если боитесь – купите памперсы, но играть будем так, как я вижу футбол». Победа над «Зенитом» была важна, чтобы верить в философию тренера»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Антон Шунин отметил прогресс «Динамо» под руководством Марцела Лички.

В 3-м туре Мир РПЛ «Динамо» одержало выездную победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

«Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях.

Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришел положительный результат.

Могла ли бы подорваться уверенность в себе и идеях тренера, если бы этого результата не было в матче с «Зенитом»? У нас нет выхода. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол – с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки». Мы стараемся делать то, что говорит тренер», – сказал вратарь «Динамо».

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16 комментариев

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Во втором голе Зенита Шунину бы точно памперс пригодился
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Ренан уже договорился о трансфере в Ахмат?
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Ответ Данил Кублицкий
Тому везет кто везет !!!
да я не против, с победой. просто ажиотаж такой, будто вы нам 5 мячей в первом тайме засунули)
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Шунин, кто ему сказал, что он вратарь?
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Ответ Roman
Во втором голе Зенита Шунину бы точно памперс пригодился
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Ответ Roman
Во втором голе Зенита Шунину бы точно памперс пригодился
Он и так вроде много пропускает, как вы, без памперса)
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Ответ Roman
Во втором голе Зенита Шунину бы точно памперс пригодился
Сергееву подарили этот гол , пересмотри повтор еще раз , там Вальбуэна дубль в свои ворота сделал 🤦🏼‍♂️🤷🏼так что получается пять голов забило сегодня Динамо
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Ответ Гриша
Ренан уже договорился о трансфере в Ахмат?
За Ренана 100500 тысяч дадут и в Европу уедет. По мнению болельщиков с берегов Невы.
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Ответ Caniball
За Ренана 100500 тысяч дадут и в Европу уедет. По мнению болельщиков с берегов Невы.
50000
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Ответ bellyashe
а все так и будут делать вид, что это было разгромное уничтожение в одну калитку, случившееся благодаря тренерскому гению Лички?) я понимаю, что все в неземном возбуждении, но Динамо же реально сегодня на лютом везении выехало при довольно блеклой игре)
Тому везет кто везет !!!
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Ответ bellyashe
а все так и будут делать вид, что это было разгромное уничтожение в одну калитку, случившееся благодаря тренерскому гению Лички?) я понимаю, что все в неземном возбуждении, но Динамо же реально сегодня на лютом везении выехало при довольно блеклой игре)
кроме 3-х голов был еще удар в штангу со штрафного, если шо. Динамо хорошо бегало в атаку
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