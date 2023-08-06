Сергеев о 2:3 с «Динамо»: «Больше такого нелепого поражения не будет. У «Зенита» все впереди – сделаем выводы, исправим ошибки»
Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Динамо».
В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле уступил «Динамо» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 96-й минуте.
«Конечно, обидно. Сравняли счет, потом удаление, и в концовке пропустили. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Чего не хватило? Победы.
Это старт сезона, все впереди еще. Все еще поменяется. Сделаем выводы, исправим ошибки. Больше такого нелепого поражения не будет», – сказал Сергеев.
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