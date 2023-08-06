Сергеев о 2:3 с «Динамо»: «Больше такого нелепого поражения не будет. У «Зенита» все впереди – сделаем выводы, исправим ошибки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Динамо».

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле уступил «Динамо» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 96-й минуте.

«Конечно, обидно. Сравняли счет, потом удаление, и в концовке пропустили. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Чего не хватило? Победы.

Это старт сезона, все впереди еще. Все еще поменяется. Сделаем выводы, исправим ошибки. Больше такого нелепого поражения не будет», – сказал Сергеев.

Безумная развязка в Питере: «Зенит» сделал 2:2 на 90-й, но получил решающий на 90+6 🔥

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39 комментариев

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Теперь поражения будут более осмысленные 😁
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Следующая игра, поражение от Крыльев, Сергеев:
"Выводы сделаны, осталось проанализировать"
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Ответ Данил Кублицкий
Мальчик , корону поправь 🤡
Если что вот этот же Сергеев 15 июня:

Сергеев о «Зените»: «Хотим поставить рекорд РПЛ – пройти сезон без поражений».
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Кукуян о 2:3 с «Динамо»: «Больше такого нелепого поражения не будет. У «Зенита» все впереди – сделаем выводы, исправим ошибки»
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Мальчик , корону поправь 🤡
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Поражение не нелепое.
Когда ты меняешь центр защиты полностью, можно ожидать отсутствие правильных взаимодействий.
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Вас же засудили. Вон Бариса удалили не за что. Заговор!
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Что в нём нелепого?
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Будут!!! Еще какие, прикольней, чем сегодня!!!
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Ответ avseenko
Теперь поражения будут более осмысленные 😁
миллер с дюковым выехали в офис, исправлять ошибки.
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Ответ сергей николаев
Согласен. Результат будет, но и от взаимопонимания возможно и поражения.
Бесит, что никто не замечает, что у Семака 6 сезон подряд новая защита. )
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Больше такого не будет, мы не будем просить поверить нам на слово, а будем делать перевод заранее (с)
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Ответ Артем Галкин
Обычно конечно Сергеев выходит и делает 3:2 принося победу Зениту и помогая набирать очки.но сегодня прямо скажем день не лучший у защиты Зенита.Хотя По сути 3 моента у Динамо то и было.
Точно, больше не было. А в перекладину, наверное, Сергеев попал. Хотя погодите...
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Будут Ваня и это только начало
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через 2 недели будет ещё хуже
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Знатно зенит смыли в канализацию, бгг
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В чем нелепость не понял. Так то проигрывали 1:0, потом 2:1, сравнили на 90й минуте. Обидно было бы как раз динамикам, если была бы ничья.
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Обычно конечно Сергеев выходит и делает 3:2 принося победу Зениту и помогая набирать очки.но сегодня прямо скажем день не лучший у защиты Зенита.Хотя По сути 3 моента у Динамо то и было.
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Будет или не будет это бабушка надвое гадала, оснований для оптимизма нет: старт чемпионата провален по всем статьям, в первую очередь - тренерской: а) неготовность защитной линии, б) дисквалификация гл. тренера. "Зенит" ждёт тяжёлая чёрная работа на тренировках, которую он не провёл в предсезонный период, теперь же времени на неё практически нет.
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Чем больше поражений у Зенита, тем лучше всему российскому футболу.
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Нелепый форвард Сергеев что то там обещает со скамеечки
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Ответ Данко Лазович
Поражение не нелепое. Когда ты меняешь центр защиты полностью, можно ожидать отсутствие правильных взаимодействий.
Согласен. Результат будет, но и от взаимопонимания возможно и поражения.
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«Будет еще нелепее»- пообещал Сергеев.
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Главное, Семака не трогайте, он ещё пригодится.
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Динамо так больше не повезет , а у Зенита все будет в порядке
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