Личка о 3:2 с «Зенитом»: «Маленькая сенсация. Они играют в своей лиге. «Динамо» чуть повезло»

Марцел Личка назвал сенсационной победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в гостях.

«Это не был наш лучший матч. Это лучший матч по проявленному характеру, по желанию. По самой игре мы были хуже, чем хотели. Во втором тайме, можно сказать, только «Зенит» владел мячом.

Я попробовал помочь команде в защите с помощью замен. Нам было очень тяжело.

Победный гол – это отличная работа . Можно сказать, он уже был на одной ноге, но сделал эту передачу. Мы показали характер, дотерпели.

Очень редко кто-то забивает три мяча в Санкт‑Петербурге. Надо отдать должное силе соперника. «Зенит» – это команда, которая играет в своей лиге. Уровень выше, чем у всех. Но нам чуть повезло. Маленькая сенсация», – отметил главный тренер « ».

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