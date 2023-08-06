Личка о 3:2 с «Зенитом»: «Маленькая сенсация. Они играют в своей лиге. «Динамо» чуть повезло»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Диего Лаксальт Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка назвал сенсационной победу «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в гостях.

«Это не был наш лучший матч. Это лучший матч по проявленному характеру, по желанию. По самой игре мы были хуже, чем хотели. Во втором тайме, можно сказать, только «Зенит» владел мячом.

Я попробовал помочь команде в защите с помощью замен. Нам было очень тяжело.

Победный гол – это отличная работа Лаксальта. Можно сказать, он уже был на одной ноге, но сделал эту передачу. Мы показали характер, дотерпели.

Очень редко кто-то забивает три мяча в Санкт‑Петербурге. Надо отдать должное силе соперника. «Зенит» – это команда, которая играет в своей лиге. Уровень выше, чем у всех. Но нам чуть повезло. Маленькая сенсация», – отметил главный тренер «Динамо».

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78 комментариев

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Вроде не так давно тренирует в РПЛ, но уже в курсе что происходит у нас тут, на счет «своей» лиги прямо в точку
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Ответ KillFish
Вроде не так давно тренирует в РПЛ, но уже в курсе что происходит у нас тут, на счет «своей» лиги прямо в точку
только слабый человек пытается принизить сильных( не могут принять это)
Личка Красава, а вот такие как ты нет)
+64
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Из четырёх очей три взяли у фарма.
+45
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«Играют в своей лиге». Это коротко, но очень сильно сказано.
+34
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Молодец Марцел, без громких заявлений, нам чуть больше и правда повезло! С победой!
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Респект!
и уважуха!
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Очень интеллигентно и адекватно.
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Приятно наблюдать, что все ненавидят зенит🥰
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Ответ Пользователь Имени
Мне кажется третий гол Динамо это процентов на 70 Гагнидзе, а не Ласкальт, круто обыграл, хорошо отдал
Да, от части, но лука хорошо сыграл в этом эпизоде, а лакс отыграв 90 минут «собаку» ещё и голевую выдал, поэтому лавры более чем заслужены.
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Мне кажется третий гол Динамо это процентов на 70 Гагнидзе, а не Ласкальт, круто обыграл, хорошо отдал
+10
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+8
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Ответ KillFish
Вроде не так давно тренирует в РПЛ, но уже в курсе что происходит у нас тут, на счет «своей» лиги прямо в точку
так и есть , мы все купили . тоже новость блин
+12
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Такая сенсация была очень нужна команде чтобы появилась уверенность на все дальнейшие игры которую команда в последнее время подрастеряла...ну а Костя Тюкавин просто герой матча!!!
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Надо просто поздравить Динамо с победой, и работать дальше. Вперед Зенит!
+6
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+5
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Ответ Виталии Пархоменко
Молодец Марцел, без громких заявлений, нам чуть больше и правда повезло! С победой!
Обычно везëт сильнейшему! Молодцы! ещё бы сделать Краснодар, а там по накатанной пойдëт! Верьте мне люди.
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Молодец Личка, всё по делу, хорошо сказал....
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Ответ Пользователь Имени
Мне кажется третий гол Динамо это процентов на 70 Гагнидзе, а не Ласкальт, круто обыграл, хорошо отдал
Да,можно и так сказать,Лука классно перекинул и покатил Лаксу, а тот ну и ВЫРЕЗАЛЛЛ...!
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Ответ Владислав Иванов
Комментарий скрыт
Я не понимаю на овощном, извини
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Ответ 6tspey7tb5
На бровку комментатор просто истинный петербуржец. Только и говорил о Зените, там на бровке только говорят о Зените. Как и на небесах только о море.
Он чуть микрофоном не подавился когда Грулев победный вонзил им.
+4
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Понадеялись на свою академию, но без Кукуяна в своей лиге совсем никак...
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-5
+3
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Марцелл, спасибо за сегодня, все замены по делу, тактику перестроил вовремя, и без лишнего залихватства , а главное с правильным посылом к команде дал интервью, просто гордость!
+3
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Ответ Rundatgame
Есть мнение, что наши красно-бледные друзья радуются поражению Зенита больше, чем победам своей команды. Такое складывается впечатление.
Почему только красно-белые? Как минимум у ЦСКА и Краснодара тоже есть интерес в потере очков фаворита.
+3
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Динамо выглядило получше Зенита,а главное настрой игроков порадовал
Хотели победить и победили по делу
Защита тоже хорошо отыграла!
Всех С Победой!
+5
-2
+3
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Ответ Гуго
«Играют в своей лиге». Это коротко, но очень сильно сказано.
Так Он прав )))
+8
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+3
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Надеемся, что это далеко не последнее поражение Зенита)
+12
-9
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Ответ Иван Новиков
Из четырёх очей три взяли у фарма.
АХАХАХАХАХАХАХАХААХ )))
+7
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