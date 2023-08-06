«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде дома в РПЛ. Последнее поражение – от «Локомотива» в 2017-м
«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде в домашнем матче чемпионата.
В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле уступил «Динамо» со счетом 2:3. Это первое поражение питерцев в чемпионате России от московской команды на «Газпром Арене» с 2017 года.
Последний раз «Зенит» проигрывал команде из Москвы в домашнем матче РПЛ в октябре 2017 года – тогда сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» со счетом 0:3.
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