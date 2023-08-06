«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде дома в РПЛ. Последнее поражение – от «Локомотива» в 2017-м

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) Матч ТВ Футбол

«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде в домашнем матче чемпионата.

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» на своем поле уступил «Динамо» со счетом 2:3. Это первое поражение питерцев в чемпионате России от московской команды на «Газпром Арене» с 2017 года.

Последний раз «Зенит» проигрывал команде из Москвы в домашнем матче РПЛ в октябре 2017 года – тогда сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» со счетом 0:3.

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85 комментариев

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а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
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+183
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Ответ Никита Горский
а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
он пошел совещаться , почему судья не отработал выделенный ему транш (((
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Личка красавец. Насколько унылый был Динамо и насколько интереснее стало смотреть их матчи, а кто-то ещё его критикует. Специалист - топ, радует уклон в атаку
+42
-7
+35
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Тогда Локо тоже красиво Зеню расскатал) У Матч ТВ траур был, Талалаев в истерике бился) Фарфан и Леха Миранчук тогда зажигали.
+26
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Ответ Никита Горский
а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
Пошёл выделять деньги на трансфер Тюкавина))
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+13
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Тогда Локо тоже красиво Зеню расскатал) У Матч ТВ траур был, Талалаев в истерике бился) Фарфан и Леха Миранчук тогда зажигали.
Фарфан тогда просто уничтожил оборону Зенита. Оформил дубль и на пустые Лехе выкатил. Божил тогда Джефф
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Ответ Никита Горский
а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
Он стал газообразным
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Ответ Блуждающий странник
Личка красавец. Насколько унылый был Динамо и насколько интереснее стало смотреть их матчи, а кто-то ещё его критикует. Специалист - топ, радует уклон в атаку
Сначала расхваливали Ростов и Карпина, теперь Динамо..в следующем туре будут говорить о классном факеле видимо)) А по факту просто Зенит в кризисе
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Если так и будем играть без ударов по воротам и никчемными розыгрышами угловых, то еще много таких серий прервется в этом сезоне.
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Ответ Игорь Ерофеенков
Проиграли по делу! А Сережа пусть и дальше играет в 5 защитников и организовывает уникальные розыгрыши штрафных и угловых.
Серёжа там футбол из вип-ложи смотрел, рулили же - и это было видно по характеру замен - его помощники. Сам он такие замены не делает. Он скорее сделает что-нибудь нелогичное и заменит того, кого заменять не надо было или было необязательно в этот момент.
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Побольше таких матчей и Чемпионат России будет интересней смотреть. Спасибо Динамо!
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Ответ Блуждающий странник
Личка красавец. Насколько унылый был Динамо и насколько интереснее стало смотреть их матчи, а кто-то ещё его критикует. Специалист - топ, радует уклон в атаку
В какую атаку он сыграл в этом матче?4 раза подошли к воротам, три гола, штрафной в перекладину. Вот и все. Залетело считай все
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Ответ Виктор Иванович
Если так и будем играть без ударов по воротам и никчемными розыгрышами угловых, то еще много таких серий прервется в этом сезоне.
Так и играли последние 3 года. Ну когда были Дзюба и Ерозин ещё грузить могли. На более Вегану никогда мозгов и не хватало. Хороший игрок и хороший тренер вообще параллельные вещи.
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Ответ Никита Горский
а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
по живому режешь
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Сумасшедшая серия прервалась, если вдуматься
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Ну вот и все !
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Ответ Александр Васильев
а почему Федуна с Заремой не показывали после 5-0 5-1 5-2 7-1? ))))
разница в том, что Федуна с Заремой и болельщики Спартака не любили. а вот вы господина своего боготворите смотрю, раз мой комментарий стольких расстроил
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Ответ Fomin525
Покажут когда чемпионство в 6 раз подряд уплывёт из мск. Не переключай канал
здесь же не над Зенитом насмешка, а над каналом великим и складом ума раболепским, но как же вы там в Питере ранимы
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Ответ динамовец1923
Он стал газообразным
улетучился
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Ответ Павел Астафу
Радуйтесь-радуйтесь. Чемпионом все равно станет Зенит
Да, но в этом году придётся прилагать немыслимые усилия, задействовать весь админ ресурс, возможно несколько судей закончат карьеры в этом году
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Ответ a2wai
Ну теперь москвичи будут весьма обоснованно надеяться на то, что успех не единичный. Если Зениту не довезут очередную партию игроков из Рио, он и дальше может быть таким же полумертвым.
тут 2 варианта - или Семак окончательно прилип к нам и это плохо
или первая же осечкаа и в Уфу
лучше второе)
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Досадно, но ладно. Все серии когда-либо заканчиваются. А эта серия была славной.
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Ответ Roman
Фарфан тогда просто уничтожил оборону Зенита. Оформил дубль и на пустые Лехе выкатил. Божил тогда Джефф
Хотя многие считали его списанным пенсионером.
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Ответ Никита Горский
так я не бомблю) я прикалываюсь. а вот у тебя горит смотрю знатно
Уже подгорело. 😉🤣🤣🤣👍
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Ответ Никита Горский
а почему когда Зенит сравнял Миллера показали, а когда пропустил нет((((
Браво🙏
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