«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде дома в РПЛ. Последнее поражение – от «Локомотива» в 2017-м

«Зенит» впервые за 6 лет проиграл московской команде в домашнем матче чемпионата.

В 3-м туре Мир РПЛ « » на своем поле уступил « » со счетом 2:3. Это первое поражение питерцев в чемпионате России от московской команды на «Газпром Арене» с 2017 года.

Последний раз «Зенит» проигрывал команде из Москвы в домашнем матче в октябре 2017 года – тогда сине-бело-голубые уступили « » со счетом 0:3.

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