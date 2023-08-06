Мостовой получил травму бедра в 1-м тайме матча «Зенит» – «Динамо». В перерыве его заменил Марио
Андрей Мостовой получил травму в матче «Зенита» и «Динамо».
Полузащитник «Зенита» потянул заднюю поверхность бедра в концовке 1-го тайма. Мостовой продолжил игру, однако в перерыве вместо него на поле вышел Марио Фернандес.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм).
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