Мостовой получил травму бедра в 1-м тайме матча «Зенит» – «Динамо». В перерыве его заменил Марио

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Марио Фернандес Андрей Мостовой Здоровье Футбол

Андрей Мостовой получил травму в матче «Зенита» и «Динамо».

Полузащитник «Зенита» потянул заднюю поверхность бедра в концовке 1-го тайма. Мостовой продолжил игру, однако в перерыве вместо него на поле вышел Марио Фернандес.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм).

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13 комментариев

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Мостовому уже 54 года....Надо понимать ,что травмы будут всё чаще....А так молодец, что ещё в строю!!!!!👍👍👍
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здоровья Александру
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Как то неуважительно по отношению к Царю!
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Зато во всех интервью он и Круговой готовы играть без бразильцев и всех заменят сами, только вот, как нужно чуть напрячься, сразу травма…
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Марио вообще ни о чем. Жалкое зрелище.
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Нулевой Мост
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Если в заголовке "Марио", то тогда почему там же не "Андрей", а "Мостовой"?
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Скорейшего восстановления и возвращения в строй Андрею!
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Ответ RSI
Марио вообще ни о чем. Жалкое зрелище.
Плюс, но не обижай его, он разберëтся куда попал.
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